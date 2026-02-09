Pablo Lines llega con los tapones de punta al INDEC y hace una promesa que indignará a Luis Caputo

En un contexto de tensiones y renuncias dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Ejecutivo designó a Pedro Lines como nuevo director del organismo, tras la renuncia de Marco Lavagna. La decisión fue oficializada este lunes a través del Decreto 91/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pedro Lines no es un desconocido en el mundo de las estadísticas ni en el ámbito del INDEC. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), Lines tiene una formación académica que lo posiciona como un referente técnico en su campo. Actualmente, cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Marcos Lavagna - Pedro Lines

Su carrera profesional comenzó en el área de Cuentas Nacionales, donde participó en las estimaciones del año base 1993 para Argentina. Desde entonces, su experiencia abarca desde la recolección y validación de datos hasta el desarrollo de complejos modelos de simulación macroeconómica. Entre sus logros más destacados se encuentra la coordinación de la Matriz de Insumo-Producto 1997, así como su trabajo en la estimación de la Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional del país entre 2016 y 2018.

Lines también tiene experiencia internacional. Entre 2011 y 2016 trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, liderando proyectos relacionados con las cuentas nacionales de ese país. Además, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, donde colabora en la resolución de problemas vinculados al Sistema de Cuentas Nacionales (SNA).

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en diálogo con @JonatanViale en su programa Pan y Circo, por @Rivadavia630, confirmó que "el reemplazo de Marcos Lavagna en el INDEC va a ser Pedro Lines, quien hoy es el número 2 del organismo". "Es un funcionario de trayectoria intachable... pic.twitter.com/gTJOs9hoWU — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 2, 2026

Desde 2018, se desempeñaba como director técnico del INDEC, cargo desde el cual estuvo a cargo de la planificación y ejecución del Programa Estadístico Anual del país. Su labor incluyó el diseño y evaluación de censos y encuestas, así como la construcción de indicadores sociales y económicos.

La salida de Lavagna y el contexto político

Cuando renunció Lavagna -quien dirigió el organismo desde diciembre de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, y continuó en su puesto tras el cambio de administración en diciembre de 2023- fue un momento clave: días antes de que se implementara un nuevo índice de inflación, cuya publicación fue finalmente suspendida.

Alberto Fernández y Marcos Lavagna

En ese momento, Caputo intentó desdramatizar la salida del funcionario saliente al describirla como una decisión tomada en "términos amigables". En declaraciones públicas, Caputo aseguró que "no hubo presión del Fondo" para cambiar el índice y afirmó que la inflación para enero sería similar al 2,8% registrado en diciembre.

En este contexto, Caputo destacó a Lines como su sucesor: "Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue".

Guillermo Moreno

Al asumir su nuevo rol, Lines dejó claras sus prioridades. En una reunión con autoridades y representantes gremiales, expresó: "Los recibo en calidad de director técnico, pero no fui designado como director general; si no hay ninguna restricción presupuestaria, vamos a avanzar con todo lo pendiente".