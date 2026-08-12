Yanina Latorre apuntó contra Cami Mayan: "Si de cada novio te vas a llevar guita, sos un gato"

La escandalosa separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan volvió a quedar en el centro de la escena casi cuatro años después de aquel diciembre de 2022 que terminó con la pareja separada, una amistad rota y una nueva relación que generó enorme repercusión. Esta vez, el cruce llegó de la mano de Yanina Latorre, quien no tuvo piedad al referirse al reclamo económico que, según trascendió, habría realizado Mayan contra su ex pareja.

La influencer y streamer había planteado que le "corresponde" reclamarle un pago a Mac Allister luego de los años que compartieron juntos. La respuesta de la conductora fue contundente y cargada de ironía. "No le corresponde. Le dieron 65000 dólares el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento, creo, y un auto", aseguró Latorre en su programa de El Observador.

Según la versión expuesta por Yanina, al momento de la separación el futbolista todavía no había firmado los contratos millonarios que posteriormente transformaron su situación económica. "Ella cuando se separó con McAllister, McAllister no había firmado ningún contrato millonario. Salió campeón del mundo, por salir campeón del mundo tampoco te hacés rico. Lo que ganó vino después", sostuvo.

Uno de los puntos que más cuestionó Latorre fue el supuesto monto reclamado por Mayan: 6 millones de euros. La conductora consideró que esa cifra estaría vinculada a ganancias futuras del futbolista que, según su planteo, todavía no existían al momento de la ruptura. "Y ella pide 6.000.000 de euros, que al momento de la separación, él no los tenía en el banco. Claro. Ella pide como una ganancia a futuro, tipo, te chupo la pij... a un plazo fijo", lanzó, fiel a su estilo.

Cami Mayan pide una compensación económica por los años que acompañó a Mac Allister

El final de la relación estuvo marcado por un episodio que todavía genera repercusiones. Mac Allister dejó a Mayan pocos días después de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y posteriormente blanqueó su relación con Ailén Cova, quien había sido amiga de Mayan durante años. Latorre, sin embargo, diferenció el aspecto sentimental del económico. "La dejó, se enamoró de la amiga. Podemos hablar, decí que es un hijo de put..., que la cagó, que la traicionó, que le mintió, no sé, que la cagaba, pero esa plata no la tenía", sostuvo.

La conductora también puso el foco en la situación posterior a la separación y en la ayuda económica que, según su relato, habría recibido Mayan. "Aparte, por estar de novia, no te corresponde, guita", afirmó. Y agregó: "Le pagaron de alquilar un departamento por un tiempo, le dieron 65.000 euros, que era 65000 euros es lo que el pibe creyó hasta que ella se acomodara". En ese sentido, Latorre remarcó que la relación no había durado décadas y cuestionó que se pretendiera establecer una compensación económica a partir de los años compartidos. "Vivió un año afuera, no vivió 20 años", disparó.

El dato aparece en el marco de una historia que comenzó mucho antes de la consagración de Mac Allister en Qatar. Mayan y el mediocampista habían construido una relación durante años y se habían instalado juntos en Inglaterra, donde él desarrollaba su carrera profesional. Pero todo cambió después del Mundial. A comienzos de 2023, Mayan regresó a la Argentina desde Brighton con sus pertenencias y tuvo que comenzar una nueva etapa lejos del futbolista con quien había compartido buena parte de su vida. En aquel momento recibió el apoyo de Silvina Riela, quien había sido su ex suegra.

Silvina Riela, madre de Mac Allister, apuntó contra Cami Mayan

Tiempo después, Mac Allister le envió el resto de sus pertenencias y también a Kim, la perrita que ambos habían adoptado. Mayan contó incluso que algunas cosas no llegaron, entre ellas una costosa planchita de pelo. El proceso tampoco fue sencillo desde lo emocional. Mientras intentaba reconstruir su vida, las imágenes de Mac Allister junto a Ailén Cova comenzaron a aparecer de manera constante en redes sociales y programas de televisión.

Con el tiempo, sin embargo, Mayan consiguió construir una carrera propia en los medios digitales. Ese presente profesional también fue utilizado por Yanina para cuestionar el planteo económico de la influencer. "¿Y se hizo famosa por eso? Empezó a laburar por la ex de Mac Allister, no la conocía nadie, tiene un laburazo en luso, está en un programa como parte de familia que le va bárbaro, es influencer, tiene marcas que se deje de romper los huevos", lanzó.

Actualmente, Mayan se consolidó como creadora de contenido, influencer y streamer. Forma parte de Patria y Familia, el ciclo de Luzu, donde logró desarrollar una carrera alejada de la exposición que inicialmente tuvo por su relación con el futbolista. Pero Yanina no terminó allí. En el cierre de su descargo, lanzó la frase más polémica de toda su intervención: "Aparte, si de cada novio te vas a llevar guita, sos un gato".