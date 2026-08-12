Karen Reichardt celebró que le cobren la salud a los extranjeros: su prontuario reaccionario y sus proyectos "fantasmas"

El video de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt en el cual celebró la decisión del Poder Ejecutivo de disponer que los extranjeros no residentes en el país paguen por el uso de la salud pública que generó tantos rechazos es la punta de un iceberg mucho más grande. En su haber, la ex Brigada Cola cuenta con unos pocos proyectos propios en el Congreso nacional, entre los que se destacan la regulación de los criaderos de animales por el cual protagonizó una fuerte pelea con Matilda Blanco en LAM.

"Se terminó el abuso de nuestro sistema de salud pública. En la Argentina de Milei, primero los argentinos. Ahora los extranjeros no residentes que quieran usar los hospitales públicos van a tener que pagar o tener un seguro médico que les cubra el costo. A partir de ahora habrá reglas claras: los impuestos de los argentinos, para los argentinos", festejó la diputada, en un video para las redes sociales con guirnaldas y globos celebratorios.

La medida presidencial que fue publicada en el Boletín Oficial tiene la intención de terminar con el denominado "turismo de salud" a través del cual suponen la existencia de redes de personas que conspiran para venir a hacerse operaciones de manera gratuita en la Argentina. Además, el proyecto también avala a las universidades nacionales a cobrar un arancelamiento a los extranjeros no residentes que estudien carreras.

La celebración de Reichardt superó el buen gusto y demostró una saña xenófoba con la que, evidentemente, pretende generar odio y un enemigo externo en quienes se atienden en la salud pública. La posición reaccionaria no es una sorpresa para nada, ya que la diputada tuvo muchas actitudes de ese tipo en las que quedó expuesta por su profunda ignorancia sobre los temas que legisla.

Karen Reichardt a los gritos con Matilda Blanco

Cuando fue al programa LAM de América TV a hablar sobre su proyecto en relación a los refugios y criaderos de animales, también quedó expuesta por la interpelación que le hizo la panelista Blanco, quien le acusó de querer legalizar los criaderos y hasta debió aclararle que la actividad estaba prohibida en Buenos Aires.

"Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar", la acusó la especialista en moda, en una disputa que terminó con amenazas de cartas documentos y acciones legales.

Los jerarcas de la última dictadura militar Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Ramón Agosti.

En esa oportunidad, Reichardt quedó en evidencia en cuanto al desconocimiento del área del proyecto que había escrito. La perspectiva inclusive se masificó por la decisión de la diputada de irse en una posición de atacada, pero sin hablar con pericia sobre el tema que pretendía legislar.

Los otros antecedentes de Reichardt en el parlamento también la pintan de punta y blanco. A la cabeza está la propuesta que hizo para modificar la Ley 27.399 que establece el feriado del 24 de marzo por el aniversario de la última dictadura militar, para cambiar la denominación de la fecha a "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", un guiño directo a los sectores negacionistas que buscan avalar el genocidio de Estado comprobado por la Justicia y dar lugar a la teoría de la "guerra sucia" entre dos bandos, una posición que no se sostiene en ningún aspecto material y real y que es una presunción ideológica que construyeron quienes buscaron defenderse de la apropiación de bebés, las torturas y los vuelos de la muerte.

Karen Reichardt en la tapa de Playboy, cuando todavía no se dedicaba a la política.

También, entre sus proyectos está el de Limitación a las tasas municipales, una legislación que quiere fijar un régimen de validez constitucional para las tasas de los municipios, con una contraprestación de servicio efectiva, concreta e individualizada para poder cobrarlas. En los hechos suena como menos impuestos, en la realidad es menos autonomía municipal, algo que atenta contra lo que está escrito en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional e implica una injerencia federal sobre la soberanía económica de los distritos locales.

Las otras iniciativas parlamentarias de la ex vedette son repudios. Entre ellos se destacan dos: el que propuso para rechazar el atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el que impulsó para cuestionar "pintadas y grafitis en bienes públicos y privados", que fueron "atribuidos al diputado Juan Grabois".