Se empiezan a develar los misterios tras la muerte de Eduardo Bentancourt: "Propofol, fentanilo y lidocaína"

El reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Aunque el informe preliminar de la autopsia señala que la causa de muerte fue una patología cardíaca, las circunstancias y los elementos encontrados en el lugar abrieron un abanico de interrogantes que mantienen activa la investigación.

El cuerpo de Bentancourt fue descubierto el pasado 3 de abril por personal policial, acompañado de familiares que habían reportado su desaparición desde hacía varios días. La escena era desconcertante: el enfermero estaba sentado en una silla del comedor, sin signos vitales . Un médico del SAME confirmó su fallecimiento en el lugar.

Eduardo Bentancourt

De acuerdo con el informe forense, elaborado por el Cuerpo Médico Forense y remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, la muerte se produjo por una " cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar ", una afección cardíaca que no dejó indicios de intervención violenta. Tampoco se hallaron signos de defensa ni lesiones traumáticas en el cuerpo. Los especialistas estimaron que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes de la autopsia, realizada el 4 de abril.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es el contexto en el que se produjo la muerte: en el departamento fueron encontrados elementos médicos, entre ellos ampollas de propofol, fentanilo y lidocaína —potentes sustancias de uso hospitalario—, además de una jeringa y un guante de látex. Algunas de las ampollas estaban abiertas o descartadas, lo que lleva a la fiscalía a ordenar peritajes para determinar su origen y trazabilidad en el marco de la causa que investiga el consumo de estos medicamentos en el contexto de las "propo fests" que organizaban residentes de varios nosocomios que también están bajo la lupa de la justicia. Los resultados preliminares se esperan a partir del 13 de mayo.

Eduardo Bentancourt

Otro detalle inquietante es la presencia de una venopuntura con signos de vitalidad en el pliegue del codo derecho del enfermero, lo que sugiere que pudo haberse administrado alguna sustancia antes de su fallecimiento .

A pesar de estos hallazgos, las autoridades no encontraron hasta ahora indicios que apunten a la participación de terceras personas. La causa sigue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y está siendo investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39.

Por ahora, el caso sigue envuelto en un misterio, y tanto los resultados toxicológicos como las pericias adicionales serán clave para arrojar luz sobre este desconcertante episodio que mezcla médicos, residentes y diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.