"Estoy dejando la vida a su lado": Martín Menem le pidió al entorno de Milei que "no subestime" al Presidente

La interna en el corazón del gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una batalla pública sin control. El enfrentamiento entre el sector alineado con Santiago Caputo y el armado político que responde a Karina Milei escaló este fin de semana a un nivel de exposición inédito y tuvo como protagonista principal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Acusado desde el ala caputista de operar contra funcionarios y políticas del propio Gobierno mediante una cuenta anónima de X identificada como @PeriodistaRufus, Menem salió públicamente a defenderse y lanzó una frase que resonó con fuerza dentro del oficialismo: "No subestimen al Presidente". La declaración llegó después de que el propio Milei replicara públicamente versiones impulsadas por el entorno de Santiago Caputo, lo que detonó una reacción furiosa de la llamada "tropa digital" libertaria encabezada por el streamer y militante oficialista Daniel "El Gordo Dan" Parisini.

Parisini difundió un video intentando demostrar que Menem manejaba la cuenta anónima desde donde, supuestamente, se criticaba a integrantes del Gobierno nacional. La ofensiva dejó al descubierto una disputa de poder cada vez menos disimulada dentro de La Libertad Avanza. Lejos de mostrarse golpeado, Menem rechazó las acusaciones y buscó minimizar el episodio. "Es una falsedad absoluta", aseguró en una entrevista con radio Mitre, donde además ironizó sobre otras versiones que circularon en redes e, incluso, advirtió: "Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA".

Karina Milei y Martín Menem en el acto en Casa Rosada sin legisladores del PRO

El propio titular de Diputados reconoció que habló con Milei apenas estalló el conflicto para intentar explicarle el origen del escándalo. Según su versión, todo comenzó por un enlace de Instagram compartido por un colaborador de su espacio y manipulado luego por "algún pícaro". "Algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta", explicó.

Aun así, el dirigente riojano dejó entrever el malestar que generó la situación dentro del oficialismo y buscó reafirmar su vínculo político con Milei. "Si alguien pensara que le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados", sostuvo. Se trata de una respuesta directa al núcleo duro de Santiago Caputo, que desde hace semanas viene acumulando poder y disputando espacios de influencia con el armado político que controla Karina Milei.

Aunque intentó bajar el tono del conflicto, Menem terminó reconociendo que la convivencia dentro del oficialismo atraviesa un momento de máxima tensión. "Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada", afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann. La metáfora futbolera se repitió varias veces durante la entrevista. "Todos los que estamos ahí jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", señaló.

Sin embargo, la interna ya está completamente expuesta "a cielo abierto". Los cruces públicos, las operaciones en redes sociales y las acusaciones cruzadas dejaron al descubierto una disputa feroz por el control político del espacio libertario, en momentos donde el Gobierno enfrenta crecientes dificultades económicas y desgaste de gestión. En ese contexto, Menem también intentó mostrarse alineado con el rumbo oficial y defendió la gestión parlamentaria del oficialismo.

Karina Milei y Martín Menem

De hecho, reinvindicó la aprobación de iniciativas como la Ley Bases y la Boleta Única de Papel y afirmó: "A mí me encomendaron que cuando éramos pocos tratáramos de bloquear los intentos desestabilizadores y, cuando pudiéramos, ir aprobando leyes". También respaldó el ajuste económico impulsado por el ministro Luis Caputo y aseguró que "lo peor ya pasó" en relación con la inflación, pese a que distintos sectores sociales continúan golpeados por la caída del consumo, el ajuste y el deterioro del poder adquisitivo. Menem además aprovechó para insistir con la eliminación de las PASO. "Me parecen un espanto", disparó, al cuestionar el costo de las elecciones primarias.

Lo cierto es que mientras Menem intenta mostrarse como un dirigente enfocado exclusivamente en la gestión legislativa, dentro de La Libertad Avanza crecen las versiones sobre futuras disputas electorales y reacomodamientos internos. El riojano negó tener aspiraciones personales más allá del proyecto de Milei y rechazó especulaciones sobre una eventual candidatura a gobernador o incluso presidencial. "Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia", sentenció.