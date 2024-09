Sicarios a bordo: estos son los dos proyectos que pretenden privatizar Aerolíneas Argentinas

La Libertad Avanza a paso redoblado con la idea de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Tanto es el interés de venderla al mejor postor que, este miércoles a las 11 de la mañana se celebrará el plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para tratar el tema; la discusión se da en medio de un contexto sumamente plagado de persecución sindical.

La idea no es nueva: desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, su política de gobierno propuso a la aerolínea de bandera como una de las empresas a privatizar, detalle que se modificó en Senadores para que, finalmente, la Ley Bases sea aprobada.

Aerolineas Argentinas no se vende

Al momento, hay dos modelos de proyectos que podrían realizarse para llevar a cabo la privatización. Uno es del macrista Hernán Lombardi en el que dispone vender la empresa estatal; allí el funcionario del PRO responsabiliza al sector gremial como uno de los responsables de los males de la aerolínea: "Dado el chantaje encabezado por (Pablo) Biró -secretario general del principal sindicato de pilotos (APLA)-, se necesita con urgencia resolver esta situación", expresó al diario La Nación poniendo como excusa la lucha sindical para la venta al mejor postor; además, refirió: " Hay que resolver el problema de fondo ".

En esa misma línea, criticó fuertemente el servicio de las aerolíneas: "Los Argentinos volamos caro, mal conectados y Aerolíneas Argentinas es un cepo al turismo".

Hernán Lombardi

El otro proyecto que se encargaría de privatizar es el del funcionario de la Coalición Cívica, Juan Manuel López que se puso el casete libertario para "vender" su proyecto de privatización: "Aerolíneas Argentinas es una empresa asistida por los impuestos de todos los ciudadanos no importa quien gobierne y hoy más que nunca queda claro que esa asistencia es para sostener los privilegios de sus empleados (...) hay que trabajar para desterrar los mitos que resisten la privatización". Además, expresó: "No tiene por qué haber una aerolínea de bandera, no la tiene Brasil ni ningún país parecido, allí hay competencia y muchos más pasajeros por habitante que en nuestro país. En esa estadística estamos muy debajo del promedio de la región".

Como era de esperarse, La Libertad Avanza y sus miembros irán a fondo con la idea de la privatización con la peor de las ondas y así opinó José Luis Espert que será presidente de la comisión junto a la radical Pamela Verasay: "El miércoles comienzan las reuniones informativas. Dicen que el kirchnerismo va a traer a todos estos delincuentes de los gremios aeronáuticos. Que vengan a contarnos o a mentirnos en la cara cómo chorean", dijo agresivamente.

Juan Manuel López de la Coalición Cívica

En la comisión están invitados a exponer el secretario de Transporte, Franco Mogetta; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

Si bien Guillermo Francos, el jefe de Ministros, ya había amenazado con sus dichos que expresaron que ya había tenido contacto con "varias líneas" para privatizar "lo antes posible" la aerolínea de bandera, es la primera vez que se abordarán los proyectos con tanta apertura en medio de una lucha sindical que escala cada día.

Guillermo Francos

Lo que falta es que los proyectos sean autorizados por el Poder Ejecutivo; luego se tratarán en Congreso. La Libertad Avanza buscará que uno de los dos proyectos tenga dictamen común y esperan que los radicales puedan acompañarlos -nuevamente- en el camino de la privatización y el reduccionismo del Estado a su mínima expresión; eso significa también privatizar Aerolíneas Argentinas.