"Infeliz"; "chorro" y "ladrón": insultaron y agredieron a Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza

Luego de compartir el 10° aniversario del Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el papa Francisco, quien cuestionó la represión ejercida por las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra Patricia Bullrich durante las manifestaciones encabezadas por los jubilados, Juan Grabois protagonizó un escandaloso episodio esta mañana en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aparentemente, el dirigente social reaccionó de mala manera a los insultos y abucheos que le dedicó un grupo de personas que lo reconoció al regresar de Roma. Tal y como se puede ver en los videos que se viralizaron en las redes sociales, lo trataron de "chorro".

De inmediato, Grabois encaró a sus detractores y los increpó: "¿A quién le robé señora, a quién?". De fondo, entre el griterío se pueden escuchar claros insultos contra el ex precandidato a presidente y otras voces que lo acusaban de quitarle "lo que no tienen a los pobres". "Con el papa hijo de pu...", le llega a decir una de las personas que se plantó con su celular junto al dirigente social, quien era retenido por sus allegados y las fuerzas de seguridad del aeropuerto de Ezeiza. ¿A quién le robé yo? ¿Alguien que me diga a quien le robé?", pregunta un Grabois totalmente sacado. Y la respuesta no tardó en llegar: "¡A los pobres!" y "¡chorro!" se escucha decir a la multitud.

Mientras los agentes intentaban retirar a Grabois del lugar, la turba enfurecida le seguía gritando: "A los pobres le robaste. Les robaste todo, vos y tu gobierno", seguramente en clara referencia al kirchnerismo. Si bien la tensión arrancó en la terminal de arribos, rápidamente se mudó al estacionamiento donde las cámaras de los curiosos siguieron al dirigente social mientras algunos de los presentes le gritaban "ladrón" y que se consiguiese un "trabajo honesto". "Andá a trabajar, no tenés vergüenza", le dijo un hombre, mientras que otro, visiblemente enardecido, sumó: "¡A mí me robaste! ¡A todos los argentinos le robaste! Llévenselo".

Frente a esto, el dirigente no dudó en seguir preguntándole a sus agresores a quién le había "robado" y contraatacó: "Yo vergüenza no tengo, yo nunca le robé a nadie. Vergüenza no tengo, andá a trabajar vos". Furioso, un hombre se acercó lo más que pudo a Grabois, que ya se estaba subiendo al auto para retirarse del aeropuerto y sentenció: "¡Andate, infeliz! A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada.. Sinvergüenza". El insólito escrache al dirigente social llega luego de que el Sumo Pontífice cuestionara la gestión política y el protocolo antipiquetes de Bullrich sin nombrarla.

En su descargo que se viralizó en todo el mundo, el papa Francisco remató: "Me hicieron ver una represión (en Argentina). Gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía los rechazaba con gas pimienta de primera calidad, lo más caro que hay. El gobierno, en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta". A partir de ahí, muchas voces se alzaron en contra de Jorge Bergoglio. Por ejemplo, el jefe del bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, acusó duramente al líder de la iglesia católica de "influir en la política interna" del país de la mano del líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

El descargo de Grabois

Tras el escrache, personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino y logró que la violencia no escalase a mayores para nadie. Mientras tanto, una vez que los ánimos se calmaron, Grabois acudió a su cuenta de X donde escribió: "Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca".