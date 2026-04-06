Denunciaron por los préstamos del Nación a los funcionarios libertarios Daniel Tillard y Juan Ernesto Curuchet

El escándalo de los 34 préstamos hipotecarios entregados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) no para de crecer. Durante la mañana de este lunes, ingresó una denuncia del abogado Alejandro Díaz Pascual contra el ex presidente de la entidad financiera Daniel Tillard, y el actual superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Juan Ernesto Curuchet, por los posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

En la denuncia del letrado, ambos funcionarios integrantes de La Libertad Avanza (LLA) quedaron en la mira como cómplices o responsables de los llamativos préstamos que el BNA le brindó a otros colegas de ellos del Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo, quienes no contaban con los requisitos establecidos originalmente para recibir las sumas exorbitantes que se hicieron públicas la semana pasada.

Los funcionarios de Luis "Toto" Caputo quedaron en la mira por los súper préstamos que consiguieron.

La denuncia se suma a la anterior que hizo la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade cuando estalló el escándalo, la cual recaló en el Juzgado Federal de la magistrada María Eugenia Capuchetti. Díaz Pascual, a su vez, es conocido por ser quien llevó a la Justicia el escándalo de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que motivó la renuncia de su ex titular Diego Spagnuolo a mediados de 2025.

La confirmación de la denuncia llegó este lunes por parte del diario Clarín, desde donde comprobaron un mensaje interno del diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, en donde aseguraban sobre la iniciativa del letrado que ingresó a la Justicia a primeras horas de la mañana. El medio de prensa también consultó a algunas fuentes sobre el tema y logró fuertes declaraciones.

El Banco de la Nación Argentina rechaza casi 8 de cada 10 propuestas de bancos hipotecarios.

"Históricamente y, te diría, en un 90% de los casos, los solicitantes de créditos hipotecarios en el Nación fueron personas y familias que no tienen casa. Es decir, el préstamos es un ayuda o beneficio para acceder a una primera vivienda o, en todo caso, vivienda única. Acá huele a gato encerrado", aseguró ante Clarín un ex presidente del BNA.

"La mayoría de estos altos funcionarios, como Federico Furiase, Pedro Inchauspe o Felipe Núñez, ganan entre 7 y 10 millones de pesos. Obvio que no calificarían para un crédito de más de un cuarto de millón de dólares. Tuvieron la suerte que su Gobierno amplió los garantes para garantizar el pago de las cuotas", explicó, por su parte, un actual director de la entidad.

Felipe Núñez con Federico Furiase

Los préstamos que lograron montos de hasta 320 mil dólares llamaron mucho la atención y la Justicia investiga si se modificó en 2024 la normativa del BNA que establecía como requisito que la cuota no podía superar el 30% del sueldo del beneficiado. Según la vigente, ahora se puede incorporar los ingresos de dos familiares más y un garante. Lo más llamativo es que de cada 10 solicitudes de este tipo de préstamo, casi ocho son rechazadas.