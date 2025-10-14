Virginia Gallardo y un nuevo papelón: habló de 56 millones de pobres antes de Milei

La falta de preparación para ejercer un cargo público por parte de la candidata de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se evidenció en una reciente entrevista en la que afirmó que había 56 millones de pobres en la Argentina, cuando la población del país es de 45 millones. La confusión fue por una cuestión de comparar porcentajes con cifras, en medio de una verborrágica defensa del modelo de la motosierra de Javier Milei.

"Hay como 20 millones de pobres, lamentablemente", le soltó el entrevistador de Radio Sudamericana. " Hay 35 y había 56 . Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía. La verdad que no", interpuso Gallardo entre lágrimas, en el medio de un discurso sentido sobre las críticas que recibió por su candidatura. El reportaje es el mismo en el cual ella hizo una autocrítica por su falta de preparación y confirmó que iba a rodearse "de los mejores".

Lo cierto es que su furcio fue un nuevo reflejo de la falta de preparación con la que cuenta la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. Su campaña se enfrenta a todos los hechos de su pasado como que fue novia de Ricardo Fort a cambio de dinero o que fue intervenida por el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki.

"Soy esto y haré lo mejor que pueda. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es tan fácil como rodearte de los mejores. Así funciona en esta y en esa profesión. Así funciona. Gente que haga las cosas bien. Punto", argumentó Gallardo en la misma entrevista, también entre lágrimas.

Gallardo junto a Milei

"¿Me vinieron a buscar a mí? ¿Por qué no se ocupan de los que son desconocidos y están levantando la mano detrás?", se preguntó más adelante. "Eso criticaba con Lilita. ¿Discutíamos Ficha Limpia? Esa gente salió en un medio de comunicación local a decir 'vamos a apoyar al Gobierno' y después se vendieron", protestó enseguida en el mismo reportaje.

Cabe recordar que antes de que se lanzara de manera oficial a ser militante y referente libertaria, Virginia Gallardo tuvo un entredicho con Elisa "Lilita" Carrió en la mesa de Mirtha Legrand, que terminó con la histórica dirigente contestándole con precisión quirúrgica sobre "los gatos que ocupan bancas".