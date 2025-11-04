Sin nombrarlo, Mauricio Macri destrozó la gestión de Milei: "Personalidades narcisistas que ni escuchan"

Mauricio Macri volvió a exponer sus diferencias con el gobierno de Javier Milei, enfatizando en varias oportunidades su visión crítica sobre el estilo de liderazgo del mandatario libertario.

Durante su participación en un panel del Foro ABECEB, el expresidente argentino expresó su preocupación por la dinámica política actual y señaló que " el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan ". Además, destacó la importancia de "tener más empatía" y el trabajo en equipo en la gestión gubernamental.

Mauricio Macri en el Foro ABECEB

En referencia directa al gobierno de Milei, Macri afirmó: "Apoyo a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil". Así, el líder del PRO dejó clarito que los desafíos que enfrenta la administración actual y sugirió que la falta de un equipo consolidado puede dificultar la toma de decisiones efectivas.

Macri también reflexionó sobre el contexto global y cómo este influye en los liderazgos políticos: " El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan , no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida", sostuvo. Según el expresidente, este fenómeno es producto de la "violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas", especialmente a través de las redes sociales, lo que ha generado un "retroceso terrible en la oferta de liderazgos".

Javier Milei

En cuanto a la relación entre el PRO y Libertad Avanza, Macri destacó el apoyo inédito que su partido ha brindado al oficialismo: " El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno ; apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil". No obstante, aclaró que el acompañamiento continuará "en base a las ideas" y subrayó: "Creemos que, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada y tan violenta, ejercer liderazgos sin compartir en los esquemas de decisión se hace muy difícil".

No es la primera vez que el expresidente criticó la gestión Milei; no pasó ni una semana desde que abordó la reciente polémica por la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, calificándola como una "decisión desacertada": "La salida de un hombre con (su) capacidad y equilibrio, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", afirmó. Además, reveló que había recomendado para ese puesto al titular de YPF, Horacio Marín, consejo que fue completamente desoído.

Guillermo Francos