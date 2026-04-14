Sin-vergüenza: Manuel Adorni, el soldadito de guerra de Javier Milei, reaparecerá en la AmCham Summit 2026

En los días gobernados por La Libertad Avanza, los escándalos suelen ser como el tango: dos pasos adelante, uno atrás pero siempre-siempre con un toque de drama. Sin embargo, en el caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de las fuerzas del cielo, parece que el ritmo es más bien un zapateo de malambo profesional. A pesar de estar bajo la lupa de la Justicia por enriquecimiento ilícito y un polémico -y carísimo- viaje en avión privado a Punta del Este, Adorni sigue siendo el "soldadito de guerra" que Milei exhibe con orgullo en cada acto oficial.

La última jugada del presidente no dejó indiferente a nadie: incluir a Adorni en la comitiva presidencial que asistirá a la AmCham Summit 2026, un evento clave para trazar las líneas económicas del país. Mientras los empresarios esperan señales claras sobre el rumbo económico, lo que recibirán en primera fila es una muestra de lealtad inquebrantable hacia un funcionario que, al menos por ahora, carga con más dudas que certezas.

Manuel Adorni

En las oficinas de Casa Rosada, el respaldo a Adorni es tan visible como incómodo. Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente, no escatimó en gestos de apoyo público, desde recorridas conjuntas hasta actos oficiales compartidos e incluso lo mezcló con Mario Lugones (Ministro de Salud) que con cara de muy pocos amigos posó en las fotos en el Instituto Malbrán. Sin embargo, puertas adentro, los ánimos están lejos de ser armoniosos: según trascendió, varios integrantes del círculo íntimo libertario están bastante molestos por la falta de medidas contundentes para frenar el desgaste político que estas causas judiciales están generando.

El propio Milei, muy fiel a su estilo, se encargó de defender a capa y espada a su funcionario que tantas veces le cuidó las espaldas desde 2023. " Es un maravilloso jefe de Gabinete ", declaró recientemente, como si el elogio tuviera el poder mágico de disipar las nubes judiciales que acechan sobre Adorni.

Mientras tanto, Patricia Bullrich, senadora y jefa de bloque oficialista en el Senado, no dudó en marcar distancia y soltarle la mano al Jefe de Gabinete al que dos supuestas jubiladas le prestaron dinero para comprarse una casa en Caballito. Y, aunque se cuida de respetar el "principio de inocencia", su afirmación de que Adorni "está tocado" suena muy incómodo dentro de la Rosada.

Lo cierto es que en medio de esta tormenta política y judicial, Adorni sigue adelante con su agenda oficial, como si nada pasara: esta semana volverá a mostrarse con Karina Milei en Vaca Muerta y, poco después, liderando reuniones clave en ausencia del presidente. Sin embargo, la frutillita del postre se verá el 29 de abril, cuando comparezca frente a la Cámara de Diputados en lo que será su primer informe de gestión... Todo mientras la Justicia avanza lentamente en sus investigaciones y el reloj político sigue corriendo para atrás.

Manuel Adorni, Karina Milei y Mario Lugones en el Malbrán

¿Podrá La Libertad Avanza sostener esta narrativa sin pagar un costo político significativo? La respuesta no es clara pero lo que sí es certero es que los "soldaditos de guerra", por muy leales que sean, también son sacrificables en el tablero político. Y en este juego, los movimientos errados se pagan caro.