"Scary Movie 6" ya está en los cines: ¿A qué películas destruye esta vez?

El regreso más esperado del cine de comedia ya es una realidad. Veintiséis años después de haber sobrevivido por primera vez al icónico asesino de la máscara de fantasma, los fanáticos del humor más ácido y políticamente incorrecto están de fiesta porque hoy, jueves 4 de junio, se estrenó en las salas de cine de Argentina Scary Movie 6, marcando el regreso absoluto de las mentes brillantes que fundaron la saga y que tienen material para seguir haciendo de las suyas.

Luego de más de dos décadas de ausencia y de secuelas que no lograron replicar la magia original y dejando más pérdidas que ganancias, los hermanos Marlon y Shawn Wayans (los recordados Shorty y Ray) vuelven a tomar las riendas como guionistas dándole ese toque original como las primeras dos películas. Pero eso no es todo, ya que el elenco original se completa con el regreso de las inigualables Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall como Brenda Meeks trayendo la nostalgia a la pantalla grande.

Scary Movie 6

Muchos se preguntaran, ¿qué películas caen en la trampa en esta entrega?, BigBang lo cuenta todo. Fiel al estilo clásico que marcó a toda una generación a principios de los 2000, Scary Movie 6 no deja títere con cabeza. En un panorama cinematográfico actual repleto de reinicios, secuelas tardías y el auge del terror, la película se encarga de despedazar los títulos modernos más conocidos. Entre las películas parodiadas que los espectadores van a reconocer de inmediato están:

M3GAN

Sonríe (Smile)

Scream (las nuevas entregas)

Háblame (Talk to Me)

La Sustancia

Pecadores

Merlina

¡Huye!

La Hora de la Desaparición

Terrifier, Longlegs: Coleccionista de Almas

Scary Movie 6

Dirigida por Michael Tiddes y con una duración de 1 hora y 35 minutos, la película rompe con todas las barreras de la corrección política actual. Con el lema de "cancelar a la cultura de la cancelación", los Wayans demuestran que el humor negro y los chistes escatológicos que provocan calambres de risa siguen más vivos que nunca.

Cabe destacar que si bien hay un hilo conductor de fondo en la películas, es algo a lo cual no se le presta demasiada atención ya que la producción está enfocada en hacer mil chistes por minutos y es obvio que de los mil, uno va ser efectivo en la audiencia, sintiéndose como un prueba y error ya que todos los aficionados manejan el mismo humor.

Scary Movie 6

Sobre el final se va desinflando un poco sin embargo fueron inteligentes, no alargaron la película y cerraron en el momento indicado. La nostalgia dosmilera y las nuevas tendencias del cine de terror irrumpen en la pantalla grande: Scary Movie 6 ya está disponible en cartelera y promete ser el gran éxito pochoclero del fin de semana.