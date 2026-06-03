Volantazo en la causa del femicidio de Agostina Vega: nuevas pruebas implican a la ex de Claudio Barrelier

Este miércoles, la causa por el femicidio de Agostina Vega dio un giro inesperado. Carlos Nayi, abogado de la familia de la adolescente asesinada, se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas que comprometen no sólo al principal acusado, Claudio Barrelier, sino también a su expareja, Soledad Andreani. Según el letrado, Andreani habría tenido un rol clave en el encubrimiento del crimen.

"Vinimos a cumplimentar una medida importante, hablar con el fiscal y mostrarle una prueba relevante para la investigación. La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso, se debe avanzar en otras responsabilidades", declaró Nayi a los medios tras su presentación en la fiscalía.

Soledad Andreani

El abogado señaló que Andreani, dueña del vehículo Ford Ka utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue hallada sin vida, estaba al tanto de la gravedad de los hechos: "La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado ", explicó.

Además, Nayi fue contundente con un punto: "Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento . Sostenemos que hizo un aporte logístico" dijo y en la misma línea sostuvo que "hay otras personas involucradas" en el caso y que "la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona".

Claudio Gabriel Barrelier

Mientras tanto, el dolor por la pérdida de Agostina sigue latente en su familia. Melisa Heredia, madre de la joven, permanece internada, afectada profundamente por el brutal femicidio. "Si los médicos se lo permiten, podría salir para participar del último adiós ", comentó Nayi sobre su delicado estado de salud.

Desde la puerta de la fiscalía, la abuela de Agostina Vega expresó con angustia: "Ella psicológicamente se encuentra muy mal. Lo único que queremos en este momento es despedirla de una vez", dijo y agregó con dolor: "Vamos a estar totalmente conformes con la investigación cuando se encuentre a todos los involucrados".