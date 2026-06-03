A Mariana Fabbiani le llegó el karma y estaría en riesgo tras la caída de Karina Mazzocco

El programa de Karina Mazzocco llegó a su fin el último día de junio y, aunque en un primer momento trascendió que América TV había decidido levantar A la Tarde por sus flojos números de audiencia, la interna detrás de la salida sería mucho más explosiva y tendría a Mariana Fabbiani en el centro de la polémica.

Todo comenzó cuando Mazzocco confirmó al aire que su ciclo tenía fecha de vencimiento. Según versiones que circularon en los pasillos del canal, Fabbiani no habría mostrado demasiada solidaridad con la situación e incluso se habría burlado de la cancelación. También se vio que celebró algunos movimientos de programación, como el desembarco de Tartu y Sabrina Rojas a la pantalla.

Así se despidió Karina Mazzocco de América TV

Sin embargo, el panorama habría cambiado drásticamente y el supuesto festejo podría haberse transformado en preocupación. Según reveló Jorge Rial en sus redes sociales, ahora la conductora de DDM también estaría bajo la lupa de las autoridades del canal.

"Eliminada sin ninguna sutileza Karina Mazzocco, la mira está puesta en Mariana Fabbiani. Podría ser la próxima víctima de la guadaña de la programación", escribió el periodista en su cuenta de X.

Jorge Rial habló de una "guadaña" en América TV y apuntó contra Mariana Fabbiani

Pero eso no fue todo, Rial también aseguró que desde la cúpula de América comenzaron a tomar decisiones que habrían sido interpretadas como una intervención directa en el ciclo de Fabbiani: "La incorporación de Mauro Szeta no fue a pedido de la conductora. Lo toman como una intervención directa del tercer piso como una herramienta para darle algo de energía al famélico programa de la tarde", sostuvo.

Al parecer, el problema no sería exclusivo de A la Tarde. Según esta versión, los números de DDM tampoco estarían conformando a las autoridades del canal, que no tendrían demasiada paciencia para esperar una remontada.

Rial reveló la verdad detrás de la incorporación de Mauro Szeta al programa de Fabbiani

"Si no da resultados, el cadalso podría ser el destino final de la mujer del productor . Ampliaremos", remató Rial, alimentando aún más los rumores sobre una nueva reestructuración en la pantalla de América TV.

Mientras tanto, en los pasillos del canal crece la incertidumbre. Lo que comenzó como la despedida de Karina Mazzocco podría terminar convirtiéndose en el primer capítulo de una limpieza mucho más profunda.