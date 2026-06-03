Con Thelma Fardín y Cazzu al frente, la marcha del 3J apuntó contra Milei y reclamó renuncias por el caso Agostina

Una nueva marcha del 3 de junio por el Ni una menos volvió a copar la Plaza de los Dos Congresos y dejó durísimos reclamos contra el Gobierno de Javier Milei y contra la investigación del femicidio de Agostina Vega de 14 años, sucedido días atrás en la provincia de Córdoba. Durante la lectura del documento, estuvieron en el escenario las artistas Thelma Fardín y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

"El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos, desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries", fue el comienzo del documento que el colectivo leyó en el acto final, a cargo de la cantante jujeña.

La postulación apuntó de forma directa contra el Gobierno nacional, al cual tildaron como "negacionista de la violencia patriarcal". En ese sentido, denunciaron "la crueldad ejercida" y "contra todas las formas de sometimiento, explotación y violencia". "Hoy volvemos a gritar: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudades nos queremos!", lanzaron.

Entre los reclamos en relación al caso Vega, que tiene como único detenido a Claudio Gabriel Barrelier, exigieron "la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del poder judicial", que "desprotegió y garantizó la impunidad" en un caso que "sintetiza las violencias institucionales" del Estado.

Cazzu y Thelma Fardín fueron parte de la lectura del documento del colectivo Ni una menos en la marcha del 3 de junio.

Además de los reclamos de índole provincial, por el caso también acusaron a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, "quien declaró que el crimen de Agostina Vega es un 'homicidio', negando una vez más la violencia patriarcal y buscando eliminar la figura de femicidio". Según reclamaron, la "decisión no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad".

"El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones", sostuvieron en el documento.

La marcha del 3J a once años del "Ni una menos" copó la Plaza de los Dos Congresos.

"Denunciamos la complicidad del Poder Judicial con las violencias sobre nuestros cuerpos: la falta de respuestas, la revictimización, la demora en las investigaciones y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las víctimas. Denunciamos también la complicidad institucional del poder judicial con este gobierno de ultraderecha", sumaron más adelante.

En términos de política nacional, en el documento se expresaron a favor de "la libertad de las dirigentes políticas Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner", mientras que también repudiaron "la persecusión judicial a pedido de la DAIA y el Estado de Israel contra quienes denuncian el genocidio al pueblo palestino" y calificaron como "truchos" los juicios contra los dirigentes de izquierda Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

"La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira", aseguraron en la lectura del documento de la marcha del Ni una menos.

Otro de los ejes contra los que apuntaron desde el colectivo feminista fue contra "el proyecto de las supuestas 'falsas denuncias' de la senadora Carolina Losada y todos sus aliados del gobierno, que busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian". Al respecto ratificaron su "compromiso de alzar la voz y poner el cuerpo contra los abusos sexuales, acompañando a madres protectoras, sobrevivientes, niñes y adolescentes en el Congreso" y en todos lados.

También se pronunciaron "para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, (Donald) Trump, el FMI y sus cómplices", rechazaron "el bloqueo a Cuba" y abrazaron "la rebelión y la lucha de trabajadores campesinas/os y los pueblos indígenas en Bolivia", mientras que pidieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. "La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira", cerraron.