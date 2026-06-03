¿El de Argentina era el grupo de la muerte? Argelia le ganó a Países Bajos, con el hijo de Zidane como figura

A pocos días de que comience el Mundial 2026 de fútbol, la definición de "grupo fácil" en relación al J, que tiene como rivales de Argentina a Austria, Jordania y Argelia, parece haber quedado algo atrás. Es que la selección africana venció sobre la hora 1 a 0 al poderoso Países Bajos y tuvo como figura a su arquero: Luca Zidane, hijo de Zinedine, el campeón del mundo en Francia 1998 con la selección de ese país.

El actual guardameta del Granada F.C. de la Segunda División del fútbol español, se lució con seis atajadones que lo dejaron muy arriba en cuanto al rendimiento de su equipo, además de que mostró una gran solvencia en su desempeño en relación a los pocos errores de juego que cometió, en un partido que tuvo un fuerte protagonismo del equipo rival.

Fue en el minuto 41 del segundo tiempo que el delantero del Feyenord holandés Anis Hadj Moussa cruzó la pelota en el arco holandés y dejó sin empate a quienes fueron rivales de la Argentina en los Cuartos de Final del Mundial 2022 que se disputó en Qatar. El resultado fue una sorpresa que dejó la vara en otro nivel, respecto al "trámite" que muchos esperaban del grupo J del próximo campeonato del mundo.

Los anteriores partidos de Argelia también habían llamado la atención por sus buenos resultados y mucho más si se tiene en cuenta que ambos fueron contra rivales latinoamericanos. Por un lado, golearon 7 a 0 a Guatemala, un contrincante no tan competitivo. Pero por el otro lograron un 0 a 0 frente al Uruguay de Marcelo Bielsa, algo que ya prendió las luces de alerta en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Argelia venció a Países Bajos 1 a 0 en un amistoso previo al Mundial 2026.

Si bien Jordania jugó un amistoso que perdió 4 a 1 con Suiza días atrás, durante la primera parte del partido, hasta el primer gol a los 28 minutos, mostraron una paridad importante, al menos en la cuestión defensiva. Si bien se desmoronaron y se fueron al descanso con tres "pepas" adentro, en el segundo tiempo hicieron un gol cada uno, ante un rival europeo muy por arriba de sus posibilidades. Austria, por su parte, venció 1 a 0 a Túnez y antes había tenido el mismo resultado frente a Corea del Sur.

La fecha de amistosos FIFA previos al Mundial ya cosechó bastantes sorpresas además de la de Argelia. Las más sorprendentes fueron las goleadas de Cabo Verde a Serbia (3 a 0) y de Haití sobre Nueva Zelanda (4 a 0), con miles de argentinos dándole apoyo al flamante influencer Tim Payne, que impulsó el youtuber conocido como Scarso. También llamó la atención el 0 a 0 entre Dinamarca y RD Congo.