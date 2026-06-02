Diego Recalde se fue al pasto con Agostina Vega: "Tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen"

El femicidio de Agostina Vega de 14 años en la provincia de Córdoba, despertó fuertes reacciones en todo el arco social y político, en vísperas de una nueva marcha feminista del 3 de junio. Algunas fueron fuertemente repudiadas como la que protagonizó el cineasta libertario Diego Recalde en su rol de panelista de Crónica TV, donde aseguró que por cómo se movía la adolescente asesinada no era virgen. La reacción llegó enseguida por parte de sus propios compañeros.

El contrapunto llegó cuando el conductor Tomás Méndez se preguntó por qué Ariel, el remisero que había trasladado a Agostina hasta el lugar donde según la investigación Claudio Gabriel Barrelier le quitó la vida, había señalado con preocupación que a donde la llevó era "una zona cercana a los hoteles por hora" y que se notaba que ella era menor. "Por cómo estaba vestida, por la actitud física", señaló Recalde, enseguida interrumpido a coro para precisar que la víctima iba de jogging.

"No, pero hay actitudes físicas que te comunican una soltura", insistió Recalde, sin poder terminar de cerrar la definición. La principal reacción llegó de parte de Julia Eva Saggini, al aire de la señal de cable. La influencer peronista fue la que más se opuso a las definiciones atrasadas del libertario.

"Hay una soltura física que hacen pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta", continuó el cineasta. "¿Soltura de una nena de 14 años, Diego? Eso es revictimizar a la víctima", lo cruzó Julia Eva. "No, pará. No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen", disparó Recalde, en una concreción de su pensamiento al respecto.

Diego Recalde justificó sus declaraciones sobre que Agostina Vega no era virgen.

"Es terrible lo que está diciendo. No permitamos que diga semejante barbaridad", exigió la periodista. "Pero no es una barbaridad. No estoy diciendo que es un delito acostarte a los 14 años, sino que el tipo puede haber pensado en base a la soltura", completó Recalde. "No lo puedo dejar pasar como mujer", reclamó la mujer que se enfrentó a las lamentables declaraciones.

Luego de que se viralizara su reacción en redes sociales, Recalde lanzó un posteo en X (ex Twitter) para defenderse: "Preguntale a Perón, que dijo esto que pensó el remisero pero de Nélida Rivas cuando tenía 14 años. La diferencia es que el remisero no la avanzó. Perón sí y hasta quiso casarse con la nena. Pero los degenerados son los libertarios". La intención de defenderse estuvo, pero implicó enterrarse al reconocer su pensamiento.