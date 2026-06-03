De Pergolini a Lali y el sentido llanto de Luli González: los famosos y sus reacciones por el 3J

La sensibilidad a pocos días del femicidio de Agostina Vega de 14 años en Córdoba y de cara a la marcha de este 3 de junio contra la violencia de género y el machismo, quedó en el centro de los pronunciamientos de las y los famosos previo a la gran movilización que colmó las calles de todo el país. Dolores Fonzi, Lali Espósito, Érica Rivas, Julieta Díaz, Mario Pergolini, Eial Moldavsky, fueron algunos de quienes se pronunciaron, pero lo más fuerte de la jornada lo aportó el streaming Olga con el especial de Ni una menos que tuvo a Elizabeth "La Negra" Vernaci a la cabeza y un testimonio impactante de Luli González.

Los pronunciamientos políticos son habituales en las redes de la cantante que viene del riñón de las producciones de Cris Morena. Es por esa construcción que quizás no llamó tanto la atención la sutileza de lo que compartió Lali en sus historias de redes sociales. Un "Ni una menos" en letras sobre fondo blanco fueron la manera con la que eligió expresarse la rival cultural del presidente Javier Milei, quien la bautizó alguna vez como "Lali Depósito".

Lali Espósito dejó un fuerte "Ni una menos" para convocar a la marcha contra la violencia de género.

Quien probablemente quedó como la autora de la postulación más fuerte a movilizarse este 3 de junio fue Fonzi cuando subió a recibir un Premio Sur de actriz revelación y actriz de reparto en reemplazo de su par ausente Camila Pláate y se expresó con un sentido discurso. Luego, en sus redes sociales dejó una conovocatoria en sus historias: "Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país".

Por su lado Díaz compartió una publicación de El Destape sobre un comentario textual de Rivas: "Téngannos miedo, porque somos muchas y tenemos la fuerza de las que ya no están y de las que nos enseñaron a seguir". También agregó un link a una guía de Amnistía Internacional titulada: "Ni Una Menos te interpela: ¿Qué podés hacer como varón? Formas simples de acompañar, escuchar y no mirar para otro lado", en el marco del debate del momento en relación al compromiso masculino para terminar con los femicidios.

El posteo de Dolores Fonzi para convocar a la movilización.

La discusión acerca del rol de los hombres interpeló a algunos de ellos como Pergolini, quien al aire de su programa el último martes dejó una reflexión personal: "Ante lo ocurrido con Agostina Vega, los varones debemos replantearnos un poco la forma en que fuimos educados y cómo nos comportamos, incluso, en los monstruos en que nos convertimos muchas veces. Indudablemente no se detiene y en Argentina hubo 100 femicidios en lo que va del año. Admito que muchas veces me es muy difícil y debemos entender que mañana es un día para replantearnos que no es normal que un país tenga 100 muertes sólo por el hecho de ser mujer".

Otro de los hombres en plantear su postura fue Moldavsky, quien dejó un video en su perfil de Instagram, en el que se preguntó por dónde pasaba la violencia de los hombres y puso el eje en la parte de "la validación masculina", que "implica que la masculinidad, para existir, requiere de otros varones validándote y no sólo de mujeres siendo violentadas". El influencer señaló la existencia de "un eje horizontal donde el agresor se dirige a sus pares y es condicionado por su obtención, que debe ser reconfirmado a lo largo de la vida por distintos procesos de conquista y aprobación para satisfacer la demanda de grupos de pares".

Julieta Díaz compartió un enlace que invitó a reflexionar sobre violencia de género a los varones.

El especial de Olga

Lejos de la dinámica más comercial y pasatista de los canales de streaming, Olga aprovechó la sensibilidad del momento y su amplia cantidad de protagonistas mujeres y realizó un especial con Vernaci a la cabeza, en la cual participaron una amplia cantidad de militantes feministas, y se impulsó la participación a la marcha, con Nati Jota yéndose en vivo a cubrir la movilización.

El especial comenzó con una lectura de textos por parte de la referente Zuleika Esnal sobre la lucha feminista. "La otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías. Transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura", interpretó.

Sin embargo, el plato fuerte se lo llevó la influencer González, quien participa de la programación del canal, quien narró entre lágrimas el pánico del día a día en un país cargado de femicidios. "Yo tengo mi propia experiencia y por miedo no hablo. Ni en terapia lo puedo hablar por el miedo que genera", reveló. "Me parece importantísimo hablarlo con tus amigos, con tus amigas, con tus papás, con tu familia, con quien sea, porque una se siente sola y no saben lo que cambia sentirse acompañada, escuchada. Me parece importantísimo lo que estamos haciendo y que se hable", se sinceró.

"Si sos un chabón y sos realmente consciente agarra a tus amigos y charlalo, por favor. No saben lo que a una le arruina la vida y en todo tipo de momentos. Una ya no vive tranquila. Cruzo la calle y tengo miedo de la persona que cruza enfrente mío", describió Luli. "Hay que hablar de esto. Es importantísimo que en todos lados hablemos de esto y que todos seamos conscientes", cerró.