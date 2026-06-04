Tati Luna apuntó contra Andrea del Boca y reveló lo que más la decepcionó: "Es mala persona"

A veces los sueños cruzan fronteras. Se meten en una valija, dejan atrás la comodidad de lo conocido y obligan a apostar todo por una oportunidad.... Tati Luna hizo exactamente eso. La joven uruguaya dejó de lado la seguridad de una carrera universitaria para perseguir una meta que arrastraba desde hacía años: hacerse un lugar en los medios argentinos.

Pero Gran Hermano puede ser tan cruel como fascinante. En apenas unos días, la casa más famosa del país la convirtió en protagonista, la puso en el centro de las polémicas y terminó expulsándola antes de que pudiera mostrar todo lo que había imaginado.

Tati Luna quedó eliminada de Gran Hermano

En diálogo con BigBang , la reciente eliminada habló de su salida, de la frustración que le dejó una participación más breve de lo esperado, de las acusaciones que enfrentó dentro de la casa y no tuvo problemas en apuntar contra dos de las participantes más fuertes del reality: Cinzia y Andrea del Boca.

Todavía impactada por lo ocurrido, Tati reconoció que la eliminación la tomó por sorpresa: "Impactada. Yo creo que no esperaba salir tan pronto, pero estoy copada. Bien. Estoy bien", aseguró al describir sus primeras horas fuera del reality.

Tati Luna vino a Buenos Aires buscando un lugar en los medios

La uruguaya explicó que ingresar a Gran Hermano fue el resultado de una larga búsqueda personal: "Fue como una seguidilla de cosas, de que este fue como mi año revelación de decir, voy a animarme a hacer lo que toda la vida quise hacer. Yo había hecho casting en las tres ediciones pasadas y no había entrado. Entonces este año estaba medio frustrada e hice el casting el último día. Dije: si se da es para mí, si no, abandono todo y me dedico a la abogacía", recordó.

Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando salió de la casa y descubrió la imagen que parte del público había construido sobre ella: "Quedé muy frustrada. Fueron horas bastante difíciles después de la salida porque yo entro con esas ganas y esa ilusión de que la gente me conozca, que sepa quién soy. Quería que me vieran como jugadora y también como persona. Entonces salir y encontrarme con que un país entero me odia fue duro ", confesó.

Gran parte de ese malestar tiene que ver con la polémica de las galletitas para celíacos, un conflicto que explotó dentro de la casa y que, según ella, terminó excediendo los límites del juego: "Yo ya sabía que esto era una competencia dura, que todo el mundo iba a jugar con todo, pero supuse que el límite iba a ser el afuera. El límite es cuando vos ya dejás de dañar a alguien como jugador y estás dañando su vida afuera", sostuvo.

Para Tati, las acusaciones tuvieron consecuencias que van mucho más allá de una estrategia televisiva: "Probablemente afecte también mi esfera más profesional. Porque estás diciendo, básicamente, al aire, que atenté contra tu salud. ¿Cómo quedo parada como abogada, como modelo, como periodista o como panelista? El límite creo que es ese, cuando vos ya estás dañando la vida profesional de otra persona. Y si ese límite no te importa y lo traspasás, la mala persona no soy yo", disparó.

Tati Luna se impactó al ver lo que generó fuera de la casa

La ex participante reveló además que siempre supo que tenía altas posibilidades de abandonar el reality cuando quedó enfrentada a Titi en el versus: "Yo sabía que me iba desde la tarde. Hablé con Campanita y le dije: 'Yo me voy hoy'. El juego viene así", recordó.

A pesar de su corta estadía, aseguró que eligió exponerse desde el primer momento: "Tenía dos opciones: pasar desapercibida para evitar placas o exponerme sabiendo que iba a tener la placa alquilada hasta el final de mi participación. Y sentí que mi participación fue expuesta y yo sabía que me estaba exponiendo", explicó.

Cuando se le preguntó quién considera que está jugando mejor dentro de la casa, no dudó. " Emmanuel. Es muy inteligente ", respondió. Incluso destacó que el participante logró una estrategia que pocos pudieron sostener: "Él se muestra siempre como jugador, nadie tiene nada con qué atacarlo. Más que con lo que lo atacan siempre, con su moral. Tampoco es tan inmoral, porque no se metió con la vida profesional de nadie", analizó.

Fue justamente al hablar de los límites del juego cuando apuntó directamente contra Cinzia. Según Tati, el conflicto entre la participante y Gladys La Bomba Tucumana fue uno de los momentos en los que decidió intervenir: "Yo fui la única que levantó la mano en el juego y me puse la casa en contra por salvar el profesionalismo de La Bomba Tucumana", afirmó.

Tati Luna junto a la Bomba Tucumana

En ese sentido, explicó por qué consideró injusta la acusación contra la cantante: "Cinzia, respeto tu juego, me encanta todo, pero decir que La Bomba es una ladrona en televisión abierta no me parece una jugada muy moral que digamos porque la mujer sale de acá y tiene que vivir de su cara. La tienen que contratar, alguien tiene que confiar en ella para llevarla a una fiesta o a cantar", sostuvo.

Pero sus declaraciones más duras estuvieron dirigidas a Andrea del Boca. Tati reveló que intentó acercarse a la actriz durante su estadía en la casa, aunque nunca logró construir un vínculo: "Siempre me quise acercar a Andrea porque no me quería llevar mal con nadie. Ella siempre me cortó en seco", contó.

Tati Luna opinó de la pelea por el maquillaje entre Cinzia y la Bomba Tucumana

La situación que más la decepcionó ocurrió después de una conversación personal que ambas mantuvieron: "Me preguntó qué quería hacer después. Yo le conté que me esforcé muchísimo por llegar acá, que dejé la carrera, dejé todo para venirme a intentarlo, que me apasionan los medios. Dos días después sale a llorar al aire diciendo que yo atenté contra su vida. Entonces me pareció una jugada estratégica", afirmó.

Y fue todavía más allá al definir a la histórica actriz: " Andrea del Boca es una jugadora estratégica, sí, pero también mala persona . Vos sabés lo que te costó llegar hasta donde llegaste. ¿Sabés lo que cuesta meterse en el medio? Imaginate lo que cuesta siendo uruguaya venir e instalarte en Argentina. Siento que no fue muy empática y colega en esto, y eso es lo que me duele", lanzó.

Tati Luna trató de mala persona a Andrea Del Boca

La polémica también alcanzó su vida familiar. La ex hermanita reveló que su madre atravesó con angustia los días previos a su eliminación: "Tuve una videollamada y ver a mi mamá angustiada, saber que no durmió en las últimas tres noches, te parte el corazón", admitió.

Sobre los rumores vinculados a un supuesto romance con un político casado de Uruguay, prefirió ser cauta pero contundente: "Te puedo asegurar dos cosas: primero, que nunca fui infiel, y segundo, que nunca me metí en la relación de absolutamente nadie", aseguró.

Por último, dejó en claro que su sueño sigue intacto pese al golpe que significó abandonar Gran Hermano: "Es a lo que vine. Yo quiero dedicarme a esto. Lo primero es mostrar quién soy. Que la gente sepa que yo no soy mala, que no me metí en la relación de nadie, que no atenté contra la vida de nadie", expresó.

Y si la producción le diera una segunda oportunidad, tampoco lo dudaría demasiado: " Si me dan la posibilidad de entrar, voy a educar a más de uno ", prometió entre risas.

Quizás Gran Hermano no le dio a Tati Luna el tiempo que imaginó cuando cruzó la puerta de la casa. Pero para alguien que dejó atrás su país, una carrera y hasta la opinión de su propia familia para perseguir un sueño, una eliminación parece apenas un obstáculo más.