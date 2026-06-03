Ángel de Brito se mostró como nunca en Miami: vacaciones, fotos al sol y el misterioso proyecto que mantiene en secreto

Acostumbrado a estar siempre en el centro de la noticia por las primicias del espectáculo, las polémicas televisivas y los cruces mediáticos, esta vez Ángel de Brito decidió correrse por un momento del rol de conductor para mostrar una faceta mucho más relajada y personal. Desde Miami, donde disfruta de unas vacaciones después de meses de intensa actividad laboral, el periodista compartió una serie de imágenes que reflejan el clima de tranquilidad que atraviesa durante su estadía en Estados Unidos. Playas de arena blanca, mar cristalino, recorridos por la ruta y cenas íntimas forman parte del álbum que fue publicando en sus redes sociales.

Lejos del ritmo frenético de la televisión, De Brito se dejó ver tomando sol, disfrutando de los paisajes paradisíacos e incluso mostrando parte de su rutina diaria, algo que años atrás evitaba hacer durante sus viajes. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y celebraron verlo desconectado después de un año marcado por proyectos, exposición mediática y una agenda cargada.

Las vacaciones de Ángel de Brito en Miami

Pero detrás de las postales de descanso apareció una revelación que despertó aún más curiosidad que las propias vacaciones. "Hola a todos. Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes", escribió el conductor días atrás en una historia de Instagram. La frase generó inmediatamente especulaciones entre sus seguidores, aunque él mismo se encargó de descartar las hipótesis más obvias.

Las vacaciones de Ángel de Brito en Miami

En ese contexto, explicó: "Un proyecto que no tiene nada que ver con la tele, ni con LAM, ni con el streaming". Sin brindar mayores precisiones, adelantó que se trata de una iniciativa profundamente personal y vinculada a una faceta desconocida de su vida profesional. "Es una parte de mí y de mi trabajo que nunca les mostré", expresó, alimentando el misterio sobre lo que prepara desde hace más de medio año.

Las vacaciones de Ángel de Brito en Miami

La sorpresa llega en un momento particularmente intenso para el conductor. Días atrás había quedado involucrado en una de las polémicas televisivas más comentadas de las últimas semanas, cuando salió públicamente a respaldar al doctor Guillermo Capuya en medio del fuerte enfrentamiento que protagonizó con la periodista Amalia Díaz Guiñazú. Mientras el conflicto sacudía los programas de espectáculos, De Brito fue contundente desde sus redes sociales: "El doctor Capuya es un señor sin ningún tipo de conflicto con nadie después de décadas en el medio. Lo demás, está a la vista".

Las vacaciones de Ángel de Brito en Miami

Como si fuera poco, también encontró tiempo para seguir de cerca los movimientos de América TV desde la distancia. Al conocerse la nueva gráfica promocional del canal con los recientes cambios de programación, lanzó una ironía que rápidamente se volvió viral. "Hubieran puesto la foto de Dumas", escribió en referencia a Denise Dumas, quien actualmente lo reemplaza tanto en LAM como en algunos de sus proyectos de streaming mientras permanece de vacaciones. Lo cierto es que entre playas, cenas frente al mar y momentos de relax, el conductor no pierde de vista la televisión argentina y el canal donde pasa la mayor parte de sus días.