Teléfono para Caputo: intendentes de todo el país exigen respuestas al gobierno de las fuerzas del cielo

Los intendentes y las intendentas de todo el país rompieron el silencio y se movilizan este martes 14 de abril hacia el Ministerio de Economía. Convocados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), los jefes y jefas comunales llevarán un listado de reclamos urgentes al gobierno de las fuerzas del cielo liderado por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La situación que atraviesan los municipios es crítica, y las demandas no admiten más dilaciones, según declararon los jefes comunales.

Es el deterioro de las finanzas de cada una de las intendencias lo que ya no se puede dejar de lado y, desde la FAM aseguran que la caída sostenida en las transferencias nacionales y el recorte de las coparticipaciones están afectando el funcionamiento cotidiano de los distritos; pero también, a esto se suma una baja en la recaudación propia, producto de la recesión económica que golpea al país.

Luis Caputo en AmCham Summit 2026

" La situación comienza a ser crítica ", expresaron algunos intendentes que participaron en la organización. "Los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo", enfatizaron para el medio de comunicación TN.

El pliego de demandas que presentarán los intendentes combina cuestiones estructurales con problemas urgentes que requieren soluciones inmediatas. Uno de los principales reclamos es la recomposición de los recursos coparticipables, ya que consideran que los recortes actuales son insostenibles para las arcas municipales. Además, pondrán la lupa lo que describen como una "caída sostenida de transferencias" por parte del gobierno nacional.

Federación Argentina de Municipios (FAM)

Otro eje central será la reactivación de las obras públicas paralizadas en todo el país. Según los jefes comunales, estas obras son fundamentales tanto para el desarrollo local como así también como motor de generación de empleo en un contexto de alta desocupación.

Pero no sólo se quedarán ahí pues entre los pliegos de reclamos estará el precio de los combustibles en el centro del debate. Los intendentes exigirán que se retrotraigan los valores del litro a niveles previos y pondrán sobre la mesa sus críticas hacia el uso de los fondos recaudados a través de impuestos específicos que deberían ir directamente a la infraestructura vial, según sostienen desde la FAM.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis participa de la Federación Argentina de Municipios que se movilizan al Ministerio de Economía de la Nación.

Piden retrotraiga el precio de los combustibles, reclaman por obras paralizadas y por el recorte de los fondos nacionales. pic.twitter.com/SJmvahNmeR — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) April 14, 2026

La convocatoria tiene un alcance federal y contará con la participación de intendentes e intendentas de todas las provincias del país. Esto busca visibilizar que el conflicto trasciende las fronteras geográficas y afecta tanto a grandes ciudades como a pequeños municipios del interior: " Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos ", explicaron.

En el documento que entregarán al ministro Luis Caputo, los intendentes incluirán todos los puntos mencionados y buscarán abrir una instancia de diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, advierten que si no obtienen respuestas concretas, podrían recurrir a otras herramientas legales para hacer valer sus demandas .

Federación Argentina de Municipios (FAM) presentará un pliego con solicitudes a Caputo

La pelota está ahora del lado del Gobierno de Javier Milei, que deberá decidir si abre canales de diálogo o si enfrenta una escalada judicial que podría complicar aún más el panorama político y económico del país.