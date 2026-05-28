Escándalo en el Garrahan: acusan a Milei y Adorni de ocultar "cosas turbias" mientras faltan enfermeras

La tensión volvió a crecer dentro del Hospital Garrahan. Trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE anunciaron una nueva asamblea general para este jueves y denunciaron que la gestión del Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre el principal hospital pediátrico del país. Desde el sindicato aseguraron que el deterioro ya impacta directamente en la atención de los chicos internados, denunciaron falta de personal, problemas con insumos y medicación, persecuciones contra trabajadores y una "falta total de transparencia" por parte de las autoridades que responden políticamente al oficialismo nacional.

Siguen los recortes en el Hospital Garrahan

En diálogo con BigBang , Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, explicó que uno de los principales problemas tiene que ver con el congelamiento de ingresos de personal durante toda la gestión libertaria: "El primero es que, como no ingresa personal, se le da más trabajo a menos personas, y eso afecta sus condiciones de trabajo, pero también la calidad de la atención que reciben los niños", sostuvo.

A continuación hizo referencia a la situación crítica que atraviesa el sector de enfermería y reveló que hace más de dos años no se incorporan trabajadores nuevos al hospital: "No ingresan enfermeras durante toda la gestión de este gobierno, es decir, hace más de dos años que no ingresan enfermeras. En el medio hubo renuncias y jubilaciones, entonces los planteles son más chicos", explicó.

La situación no sólo es critica para los trabajadores de salud, sino que situación repercute directamente en la atención cotidiana de los pacientes pediátricos: "En una sala de cuidados intermedios y moderados, que en el Garrahan equivale prácticamente a una terapia intensiva de otros hospitales, una enfermera no debería tener más de cuatro pacientes dependiendo de la criticidad", dijo y siguió: "Por la falta de personal se vivieron situaciones de hasta seis o siete pacientes por enfermera en los turnos noche. Es una relación enfermera-paciente completamente inaceptable".

Alejandro Lipcovich habló con BigBang y relató la desgarradora situación que atraviesa el personal de salud del Garrahan

Pero las denuncias no terminan ahí. Desde ATE también alertaron por restricciones en el stock de medicamentos y aseguraron que la situación ya generó consecuencias graves en niños internados: "Estamos viendo que se ha limitado el stock de medicación y hay denuncias de que por esas restricciones muchos niños internados posquirúrgicos sufren dolor que no deberían sufrir", denunció Lipcovich.

A continuación hizo referencia a cómo funcionan esos faltantes dentro del hospital y cuestionó la administración de los recursos: "Después la medicación aparece, pero mientras tanto los chicos la pasan mal. De repente falta uno o dos días y después vuelve a aparecer, pero en el medio ya se causó un daño muy feo".

En paralelo, el dirigente sindical apuntó directamente contra la gestión del hospital y el Gobierno nacional por haber dejado de publicar resoluciones y actos administrativos que antes eran de acceso público. Para Lipcovich, el ocultamiento de información forma parte de una lógica política impulsada desde la Casa Rosada: "Creemos que tiene que ver con consolidar un modelo autoritario de gestión", sostuvo.

Luego fue todavía más allá y deslizó sospechas sobre posibles irregularidades dentro de la administración del Garrahan: "Lo que se oculta incluye cosas perjudiciales para los trabajadores y para las familias que usan el hospital, y por eso debe ocultarse", afirmó.

Además, recordó que la publicación de los actos administrativos es una obligación legal y cuestionó duramente a las autoridades: "Quien no tiene nada que ocultar lo hace público. Si esta gente lo está ocultando es porque hay cosas turbias, o por lo menos es lícito sospechar que las haya", disparó.

Las críticas también alcanzaron de lleno a Manuel Adorni. Desde el sindicato sostienen que el vocero presidencial tuvo un rol central en las persecuciones internas contra trabajadores que encabezaron las protestas del año pasado. Lipcovich recordó que "en febrero de este año fue Adorni en persona quien anunció que iban a despedirnos a muchos trabajadores", entre los que se encontraban referentes de la huelga de 2025. Además, aseguró que aquella decisión dejó expuesta la intervención política directa del Gobierno en los conflictos internos del hospital y cuestionó el avance de sumarios administrativos contra trabajadores.

"Si esta gente lo está ocultando es porque hay cosas turbias", Lipcovich disparó contra el Gobierno

En la misma línea, el dirigente denunció el ingreso de asesores jerárquicos con salarios millonarios mientras continúan congeladas las incorporaciones de personal esencial: "Es vox populi dentro del hospital que ingresan asesores con salarios de cinco o seis millones de pesos mientras no ingresan enfermeras", sostuvo.

Luego comparó esos salarios con la situación que atraviesan los trabajadores de salud y recordó que el aumento salarial conseguido en 2025 fue producto de meses de lucha. "Una enfermera del Garrahan no cobra ni de cerca lo que cobran esos asesores", dijo y siguió: "Eso genera una enorme bronca dentro del hospital porque la falta de personal se siente cada día más". Desde ATE remarcaron además que continúan los intentos de disciplinamiento contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza y denunciaron precarización laboral, suspensiones y amenazas de despido.

En ese contexto, este jueves volverán a realizar una asamblea general para definir nuevas medidas y profundizar el plan de lucha contra el ajuste. "Probablemente hagamos manifestaciones públicas para denunciar esta situación y plantear la defensa del hospital, el fin del vaciamiento y que se transparenten las cuentas", adelantó Lipcovich.

Lipcovich dejó en claro que se vienen muevas manifestaciones para hacer pública la situación del Garrahan

Por último, hizo referencia al incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y convocó a construir una respuesta colectiva frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. "Queremos unirnos con otros sectores en lucha para defender la salud pública", concluyó.