The Wall Street Journal le marcó el camino a Milei: respaldo con condiciones y un fuerte reclamo por la dolarización que no va a llegar

En un momento político y económico clave, el gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa internacional. The Wall Street Journal, uno de los periódicos financieros más influyentes del mundo, publicó un editorial demoledor contra la estrategia económica del oficialismo y el reciente rescate estadounidense, reclamando abiertamente la dolarización de la economía argentina. El texto, titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", fue publicado en la edición del domingo, justo antes de la visita del mandatario argentino a Washington para reunirse con Donald Trump. En el artículo, el consejo editorial del diario advierte que "ayudar al presidente pro-mercado Javier Milei es estratégicamente importante, pero es probable que este rescate tire dólares buenos tras pesos malos sin una reforma monetaria en Buenos Aires".

The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina

Según el Journal, los fondos prometidos por el Tesoro norteamericano buscan dar una señal de respaldo a los mercados, pero "el problema de la falta de liquidez aguda es realmente una falta de confianza en la gestión monetaria argentina". La crítica va más allá del diagnóstico financiero: apunta directamente a la debilidad estructural del peso y a la incongruencia del Gobierno al rechazar la dolarización, pese a que fue uno de los estandartes de la campaña presidencial de Milei. "El apoyo con divisas del Tesoro tiene la intención de mostrar a los especuladores que Argentina tiene muchas municiones para detener otra corrida", señaló el diario.

Y se preguntó: "Pero ¿por cuánto tiempo?". Aunque el editorial reconoce que "las valientes reformas de Milei han hecho mucho bien para estabilizar el presupuesto federal, poner fin a la guerra peronista contra los negocios y dar la bienvenida a la inversión", también plantea dudas profundas sobre su sostenibilidad. "Nadie está seguro de cuánto durará esta era de reforma. La inflación sigue siendo un problema de más del 30%, y los inversores temen que la oposición gane a lo grande en las elecciones legislativas de este mes", advierte.

El periódico incluso desliza un temor político: "El mandato de Milei no termina hasta 2027, pero el miedo es que sea castrado antes de esa fecha". El artículo remarca que la Argentina carga con "un historial de devaluación de su moneda" y que su población "guarda miles de millones de dólares en latas de café, cajas fuertes y colchones". En ese contexto, el Journal considera que la confianza en el dinero argentino no podrá recuperarse mientras exista el peso, por lo que "la dolarización es la alternativa política correcta y ahora esencial".

Javier Milei se reunió con Trump

Pocas horas antes de la publicación, el ministro de Economía Luis Caputo buscó despejar rumores sobre una eventual dolarización. En una nota con Luis Majul para LN+, aseguró: "Está descartada. Creemos que no tenemos los dólares existentes para tener una dolarización exitosa. No hemos hablado con Estados Unidos de este tema. Pero no estamos en contra. Lo que vamos a hacer es intentar que haya más dólares en la economía". Caputo, que integrará la comitiva que acompaña a Milei a Washington, insistió: "No estoy en contra de la dolarización, conceptualmente nunca lo estuve, el Presidente tampoco".

Y si bien reconoció que ese esquema "podría favorecer el crecimiento", sostuvo que "sin reservas suficientes no sería viable". La respuesta del ministro parece apuntar directamente al corazón de la crítica estadounidense. Para el Wall Street Journal, la negativa del Gobierno es "difícil de entender, ya que Milei hizo campaña para eliminar el Banco Central". Según el editorial, detrás de esa postura "hay presiones de algunos fondos que se benefician del carry trade y del FMI, cuyo remedio predeterminado es siempre la devaluación".

El texto del Journal no sólo critica la falta de decisión monetaria, sino que también condiciona el respaldo político de Washington. "Después de las elecciones, Scott Bessent desperdiciará activos en dólares en este rescate si no presiona a Milei para que restaure el dinero sólido con la dolarización", sentencia el editorial. La advertencia llega justo antes del encuentro entre Milei y Trump en la Casa Blanca, en el que se espera que se definan los próximos pasos del acuerdo financiero con Estados Unidos, que incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares.

Banco Central

De esta manera, se trata del segundo editorial del Wall Street Journal en pocas semanas en el que el influyente diario reclama la dolarización argentina, y llega justo cuando Milei intenta mostrarse en Washington como un aliado clave de Estados Unidos y un ejemplo de reforma liberal en América Latina. Para los mercados y los halcones del establishment financiero estadounidense, la estabilidad argentina no se logrará con discursos libertarios ni con rescates temporales, sino con una decisión política drástica: abandonar el peso y avanzar hacia la dolarización. En esa tensión se juega buena parte de la credibilidad del Gobierno ante sus aliados internacionales. Y, como advierte el Journal, el tiempo corre: "La inestabilidad del peso sin dolarización es una de las razones por las que la oposición puede ganar."