Efectivo, dólares y una diferencia de $43 millones: la Justicia puso otra vez la lupa en el patrimonio de Adorni

La situación patrimonial de Manuel Adorni quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia. El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó una serie de inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, y los gastos, inversiones, propiedades, viajes y movimientos financieros realizados entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. El dato que más llamó la atención del análisis es la cantidad de operaciones realizadas en efectivo, especialmente en dólares: durante el período investigado, el matrimonio habría utilizado $51.715.080,41 y US$374.081,66 para afrontar distintos gastos.

Manuel Adorni

El requerimiento fiscal, de 207 fojas y dividido en 20 puntos, fue presentado ante la Justicia y ahora Adorni tendrá que explicar de dónde salió buena parte de ese dinero y cómo se conformó su patrimonio durante los años en los que ocupó funciones dentro del Gobierno de Javier Milei. El informe de Pollicita muestra una particularidad que encendió las alarmas: mientras el efectivo representó aproximadamente el 19% de los gastos realizados en pesos, en las operaciones en moneda extranjera llegó al 92,9%.

En otras palabras, prácticamente nueve de cada diez dólares gastados durante el período analizado fueron abonados en efectivo. Para la fiscalía, semejante concentración obliga a determinar con precisión tanto la disponibilidad como la procedencia de las divisas. Durante 2024 se identificaron pagos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En 2025 fueron $14.895.324,02 y US$273.534,14, mientras que entre enero y mayo de 2026 se sumaron otros $3.670.000 y US$11.350,69.

En total, los gastos del período alcanzaron $272.820.832,20 y US$402.578,12, de los cuales una porción extraordinariamente elevada fue cancelada en efectivo. La fiscalía quiere saber, concretamente, de dónde salió ese dinero. Otro de los puntos que aparecen en el expediente es la distancia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y sus gastos. Según el análisis, Adorni percibió 35 haberes derivados de su función pública entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

Sumados los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos lícitos acreditados alcanzaron $229.752.283,20. El problema aparece al compararlos con los egresos. Durante el mismo período se registraron gastos por $272.820.832,20. La diferencia: $43.068.549. De acuerdo a lo informado por TN, la Justicia busca establecer cómo se cubrió ese desfasaje y si existen otras fuentes de fondos que todavía no fueron suficientemente justificadas.

Manuel Adorni Betina Angeletti

Uno de los capítulos más sensibles del requerimiento está relacionado con la tenencia de dólares de Adorni. El ex funcionario inicialmente había declarado US$42.500 y posteriormente presentó rectificaciones hasta informar una tenencia de US$513.000 al cierre de 2023. Para la fiscalía, las modificaciones y la documentación presentada hasta el momento no permiten establecer con precisión cómo se conformó ese patrimonio en moneda extranjera.

Adorni deberá explicar la denominada operación de "venta de activos" que habría utilizado como fuente de esos dólares. Para eso, tendrá que precisar qué activos fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores, cuáles fueron los montos involucrados y qué trazabilidad bancaria, registral o bursátil tuvieron esas transacciones. La pregunta de fondo es sencilla: ¿de dónde salieron los dólares?

Entre las operaciones que quedaron bajo análisis aparece una particularmente significativa. La fiscalía puso la lupa sobre los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de una vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Pero la Justicia no se quedó solamente con la refacción. También pidió explicaciones sobre el dinero utilizado para adquirir el lote, valuado en US$120.000, y para afrontar la tasa de ingreso al emprendimiento.

Adorni deberá individualizar el origen de cada una de las sumas utilizadas y aportar recibos y documentación respaldatoria. Otro de los inmuebles incluidos en el requerimiento es el departamento ubicado en Miró 550, en Caballito. La fiscalía pretende conocer el origen del dinero utilizado para adquirirlo y las condiciones de la operación. Pero hay un detalle adicional: también se investiga el dinero destinado a comprar los muebles del departamento, que fueron abonados en dólares y en efectivo.

Manuel Adorni

La Justicia busca reconstruir así no solamente las grandes operaciones patrimoniales, sino también cómo se financiaron gastos asociados a esos bienes. El análisis fiscal también se metió de lleno en los viajes realizados por el grupo familiar. Entre 2024 y 2026 aparecen desplazamientos internacionales a Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos, además de distintos destinos dentro de la Argentina.

En Montevideo se registraron gastos por $445.742; en Río de Janeiro, aproximadamente $1.264.738. En el exterior también aparecen consumos por US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España, US$293 en Brasil y US$6.055 en Estados Unidos. Uno de los viajes particularmente detallados es el realizado a Estados Unidos en marzo de 2026. Los pasajes de la comitiva oficial fueron cubiertos por el Estado, pero la cónyuge de Adorni pagó su regreso en clase business por US$5.144,55.

También quedaron bajo análisis viajes nacionales a Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco. Entre los gastos más importantes aparece una estadía en Bariloche durante junio de 2024, con desembolsos por $3.100.462 y alojamiento por otros $4.931.994. La fiscalía también registró estadías en Entre Ríos por $1.350.000 en 2024 y $1.000.000 en 2025. El patrimonio no se analiza solamente por lo que se tiene, sino también por lo que se debe.

Y en este punto también apareció un dato llamativo: el pasivo declarado por el grupo familiar pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68. Es decir, terminó en un nivel superior a tres veces el monto informado inicialmente. Según el análisis, el incremento se explicó por la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares. En cambio, durante ese período no se registraron obligaciones bancarias de características similares.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá

Por eso, la composición de ese endeudamiento también deberá ser explicada ante la Justicia. El requerimiento de Pollicita no se limita a las propiedades y los viajes. La fiscalía revisó las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales utilizadas por Adorni y Angeletti y busca determinar si los movimientos registrados son compatibles con los ingresos declarados. También detectó 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas digitales.

A eso se sumaron 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coincidían con los importes consignados en los comprobantes. El fiscal pidió determinar si esas operaciones efectivamente se realizaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué mecanismo y con qué fondos. Las operaciones con criptoactivos también forman parte de la investigación. Pollicita solicitó que se detalle la operatoria realizada con criptomonedas y, especialmente, el origen del capital utilizado para iniciarla.

Según el documento, en declaraciones rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y un informe de la SIFRAI vinculó al requerido con otros activos de esa naturaleza. La Justicia también quiere saber cómo fueron valuadas las mejoras declaradas en el departamento de Miró 550 y en la vivienda del Country Indio Cuá, cuánto dinero demandaron y qué proporción fue atribuida a cada integrante de la pareja. El pedido de explicaciones se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti durante el período analizado.

El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito

Tras la notificación judicial, el ex funcionario tiene 15 días para presentar su justificación. La fiscalía sostiene que el cotejo entre las declaraciones juradas públicas, reservadas y rectificativas y el resto de la documentación permitió detectar las "inconsistencias" que dieron origen al pedido. Ahora deberá ser Adorni quien explique cómo se financiaron los gastos que superaron los ingresos comprobados, de dónde surgieron los dólares utilizados en las operaciones y cómo se conformó el patrimonio declarado.