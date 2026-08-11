Ravier expuesto: no pudo probar la "campaña antiargentina" y celebró el cobro a extranjeros en hospitales

Adrián Ravier volvió a convertir una conferencia de prensa en un ejercicio de evasivas, malos tratos y respuestas sin sustento. El vocero presidencial limitó la rueda a una sola pregunta por periodista, extendió sus introducciones y, cuando llegó el momento de responder sobre una de las acusaciones más graves de Javier Milei, quedó expuesto: el Gobierno no tiene pruebas de que Brasil haya financiado una supuesta "campaña antiargentina".

La afirmación había sido lanzada por el Presidente durante una entrevista radial, después de insultar a Lula da Silva en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en San Pablo. Milei había asegurado: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 por ciento de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias".

Adrián Ravier

La frase tuvo consecuencias diplomáticas casi inmediatas: Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y expulsó al representante argentino, en medio de una escalada que el Gobierno alimentó con acusaciones que ahora no puede sostener documentalmente.

Es en este contexto que, consultado por los periodistas especializados en Casa Rosada, Ravier respondió primero con una explicación imprecisa: " Hay fuentes de las redes sociales que hay que evaluar ", dijo sin incluir documentos, nombres, informes ni evidencia verificable.

Lula cruzó con dureza a Milei tras los insultos en Brasil

Ante la repregunta, el vocero reconoció: "hay que buscar las fuentes que se mencionan" y, en la misma línea agregó: " En este momento no tengo esas fuentes para darlas , pero se las ofrecemos más tarde", dijo; palabras más, palabras menos, la denuncia presidencial llegó primero y las pruebas, si aparecen, quedaron para "después".

La situación empeoró cuando volvió a ser consultado sobre el origen del supuesto 25% de financiamiento brasileño. Ravier intentó correrse del problema y afirmó: "Bolsonaro hijo declaró esto del 25% que usted preguntaba. Habrá que preguntarlo allí".

Ravier blindó la conferencia al mejor estilo Adorni

El episodio ocurrió en una conferencia en la que Ravier volvió a imponer un formato restrictivo: una sola pregunta por periodista . No es la primera vez que el vocero posterga respuestas o extiende sus exposiciones para reducir el margen de repregunta.

Durante la jornada, además, confrontó con periodistas por sus redes sociales y por la interacción con otro ministro. Incluso reveló públicamente la existencia de un intercambio en off con un integrante del Gabinete, una decisión que expuso el clima de tensión entre el Gobierno y los trabajadores de prensa.

Adrián Ravier realmente no defrauda. En cada conferencia o entrevista demuestra que no está capacitado para el cargo, ofrece respuestas de una pobreza alarmante, complica un poco más al Gobierno y, de tanto en tanto, se pasa de sincero.



Ahora nos cuenta que la supuesta campaña... pic.twitter.com/2UfQ9p3yA4 — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) August 11, 2026

Como si la conferencia no hubiera dejado suficiente material, Ravier también celebró la entrada en vigencia de la medida que obliga a los extranjeros no residentes a pagar por la atención en hospitales públicos nacionales o presentar un seguro médico.

El vocero presentó la resolución como el final de "uno de los mayores flagelos" para quienes pagan sus impuestos; cabe recordar que la norma fue oficializada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. En su cuenta de X, Ravier escribió: "A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales".

LOS HOSPITALES PÚBLICOS NACIONALES ARANCELARÁN LA ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS



A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria virtuosa que, a base de trabajo y respeto por la ley, aportó su parte para construir un país que se codeó con las grandes potencias... pic.twitter.com/Ao41BIS5NY — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 11, 2026

Adrián Ravier también puntualizó: "En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla, excepto en los casos de riesgo de vida en los que la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada".