La aprobación de Javier Milei se desploma y crece el rechazo de los argentinos a su régimen

La gestión de Javier Milei enfrenta su momento más crítico desde que asumió la presidencia según el último informe de la consultora Pulso Research en la que se midió que la aprobación del gobierno nacional cayó drásticamente a un 37,2%, marcando un piso histórico para la administración de La Libertad Avanza.

En contrapartida, los rechazos alcanzaron el 54,8% , consolidando una tendencia negativa que parece difícil de revertir. Estos datos llegan a mitad de mandato, en un contexto donde ya no se puede culpar a la "herencia recibida" ni al "riego kuka" y la ciudadanía comienza a señalar al oficialismo como principal responsable de la situación económica que maneja Luis Caputo.

Javier Milei en el muro de los lamentos

El sondeo, realizado entre el 3 y el 9 de marzo, revela que el descontento social crece significativamente: La caída de siete puntos en la aprobación de la gestión coincide con el aumento del porcentaje de personas que consideran que el rumbo elegido por el Gobierno es equivocado, alcanzando el 52,7%.

Este clima de desaprobación se ve alimentado por medidas recientes: la polémica reforma laboral que fue percibida como un golpe a los trabajadores y un beneficio para los empleadores. Según Pulso Research, un 44,6% de los encuestados rechaza esta reforma , mientras que apenas un 35,1% la apoya.

Fuente: Pulso Research

Los efectos del ajuste económico también se reflejan en las percepciones ciudadanas. Al ser consultados sobre quiénes son los más perjudicados por las políticas de austeridad, un 29,6% señaló a los trabajadores y un 15,1% a los jubilados . En contraste, solo un 7,9% considera que los políticos y la "casta", blanco principal de las críticas de campaña de Milei, fueron afectados.

El panorama económico no ayuda a revertir esta tendencia porque con una inflación que no cede y una economía estancada, el optimismo que generó la victoria legislativa de octubre pasado parece haberse desvanecido como agua entre las manos.

Fuente: Pulso Research

Sin embargo, el desgaste del oficialismo no ha sido capitalizado por la oposición. Cuando se consulta quién lidera el bloque opositor, las respuestas más frecuentes son "no sabe" y "nadie". Recién después aparecen nombres como Axel Kicillof y Cristina Kirchner, lo que evidencia una falta de liderazgo claro en el arco opositor.