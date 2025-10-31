Trabajadores aeronáuticos de ATEPSA preparan nueve jornadas de lucha para noviembre

La actividad aeronáutica está en crisis y Argentina enfrenta un nuevo escenario de conflicto sindical que impactará la logística y la seguridad aérea durante todo el mes de noviembre. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que se extenderá a lo largo de nueve jornadas, mientras la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) calificó las acciones como "ilegítimas".

El sindicato denuncia el incumplimiento de acuerdos laborales previamente asumidos, especialmente en lo relacionado con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial. Según Paola Barritta, Secretaria General de ATEPSA, las autoridades aeronáuticas han presentado "informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga". Por su parte, EANA sostiene que "el acuerdo paritario está en plena ejecución y finaliza en diciembre", calificando las acciones como parte de un conflicto "netamente político".

⚠️ MEDIDAS LEGÍTIMAS DE ACCIÓN SINDICAL ⚠️



Por el incumplimiento de los acuerdos asumidos, EANA vuelve a faltar a su palabra.



A más de dos meses de la firma del acuerdo, los compromisos del Convenio Colectivo siguen sin respuesta.



🗓️ Desde el lunes 3 de noviembre comienzan las... pic.twitter.com/WnW6xXSPQu — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) October 30, 2025

Las medidas anunciadas por ATEPSA incluyen paros nocturnos, de 22:00 a 06:00, que afectarán los despegues de vuelos de carga nacional y actividades clave como instrucción, capacitación y mantenimiento tecnológico del personal de EANA. Sin embargo, se garantizarán excepciones para vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR).

El cronograma confirmado por el sindicato contempla interrupciones los días:

Lunes 3 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Domingo 9 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Martes 18 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Domingo 30 de noviembre

Cronograma de medidas sindicales

El impacto directo recaerá sobre la cadena logística y comercial del país , lo que generará demoras significativas en el transporte de carga. Las cámaras que nuclean a las aerolíneas ya pusieron el grito en el cielo y las calificaron como "innecesariamente oportunistas" y advirtieron sobre las dificultades para reprogramar vuelos.

Por su parte, ATEPSA responsabiliza a EANA por el incumplimiento de compromisos asumidos en audiencias previas y no dan ni un paso atrás asegurando que las medidas podrían no sólo se reforzarían sino que se ampliarían si no se obtienen respuestas concretas para visibilizar la falta de voluntad para resolver los problemas estructurales del sector.