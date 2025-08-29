Trabajadores santafesinos echaron a la libertaria Arietto de la fábrica Vassalli: "Volvé a Buenos Aires, caradura"

Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli de la localidad santafesina de Firmat, de paro por no cobrar desde hace tres meses y no haber recibido los aumentos y el aguinaldo, expulsaron a la dirigente de La Libertad Avanza (LLA) Florencia Arietto, quien se presentó en una asamblea a señalar que no cobraban por la medida de fuerza que llevaban adelante.

En el video que se filtró se ve cómo una amedrentada Arietto alza sus brazos para evitar que la muchedumbre intente hacer lo que sucedió en los últimos días en Lomas de Zamora y Corrientes con los referentes de su espacio, tras el escándalo de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Furlán ) que salpicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

Florencia Arietto aseguró que no la echaron los trabajadores de cosechadoras Vassalli sino "dos concejales peronchos".

"Que se vaya", se escucha en el video que se viralizó rápidamente y en donde se percibe cómo la recepción a su visita es cada vez más intensa. " Volvé a Buenos Aires, caradura ", se oye en otro momento de su intervención. Para finalizar, le cantaron otra típica canción de protesta, con el famoso "tomátela, tomátela".

"El jueves viajo a Firmat, Santa Fe a defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM. Hace 60 días que tienen la línea de producción parada, los trabajadores quieren trabajar pero son apretados por la mafia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Escuadrón antimafia sindical preparado", había advertido dos días antes Arietto en su cuenta de X (ex Twitter).

Tras el fallido intento que culminó en una provocación que casi se lleva puesto todo, la dirigenta contestó al video en donde se expuso que sus planes no habían salido como esperaba y quiso echarle la culpa a "dos concejales peronchos". Paradójicamente, mientras desde su espacio aseguran que están para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo, dos legisladores de poca monta de ese espacio pueden frenar sus intenciones.

"La mafia sindical de la UOM quiere fundir Vassalli. Los trabajadores son amenazados. Esos 10 que se vienen al humo no son la mayoría de los trabajadores. Había dos concejales peronchos queriendo pudrirla. Yo no tengo miedo ni culatas. Abel Furlán es responsable de que 280 trabajadores pierdan su trabajo", aseguró en otro posteo.

Así avisaba Florencia Arietto de su ida a cosechadoras Vassalli.

Días antes había subido un video en donde advertía de su decisión y su viaje, con argumentos completamente patronales que omitieron que la firma hacía tres meses que no pagaba el sueldo ni aumentos y aguinaldo. "La empresa hace 60 días que tiene parada la línea de producción, por tanto no puede pagar los sueldos", aseguraba. Aunque en ese rubro, que no es un kiosco, la relación entre lo que se vende y el salario no está atado a la producción, sino a la comercialización.

"Nosotros defendemos las fuentes de trabajo. La mafia sindical quiere que se pierdan, quiere fundirla, quiere quebrarla", denunció Arieto. "Esperamos que la Policía actúe preventivamente y, en flagrancia, no necesitan orden judicial. Necesitamos que el Estado respalde a los que generaron trabajo y a los trabajadores de bien que se levantan día a día a ganarse el pan", agregó.

¿Sabés qué? Se terminó. No es gratis violar la ley. El que las hace las paga. Y vamos a ir a fondo contra la mafia sindical y, sobre todas las cosas, vamos a proteger la fuente de trabajo de las cosechadoras Vassalli, que necesita empezar a trabajar", finalizó el provocador video la mujer que ya estuvo con el kirchnerismo, el massismo, el larretismo y que ahora desembocó en el mileismo.

El clima político cambió en la Argentina tras las filtraciones de los audios del ex titular de la ANDIS, en donde se expuso que Karina Milei recibía coimas. La credibilidad de la gestión nacional fue duramente golpeada, no sólo por este caso, sino por la falta de respuestas y de coherencia en las mismas cuando llegaron. Lo que sucedió en Firmat no es más que otra muestra de esto.