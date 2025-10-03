Adorni dijo que las aclaraciones sobre Espert "fueron dadas" e insistió: "No puedo responder, no soy su vocero"

Silencio y evasivas. El Gobierno se atrinchera para defender al diputado José Luis Espert, acusado de haber viajado decenas de veces en aviones de Fred Machado, presunto narco, y de haber cobrado sin rendir servicios. Sin ir más lejos, la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni de este viernes estuvo marcada por un tema que incomoda al oficialismo: la defensa del presidente Javier Milei a su principal candidato en medio de graves denuncias que lo vinculan con el empresario aeronáutico, señalado como presunto narcotraficante. "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando", lanzó Adorni.

La rueda de preguntas contra el vocero arrancaron con los puntos que el economista omitió en su descargo. "A partir del video publicado en la trasnoche por parte de Espert y la defensa del presidente, aclarando primero, para que quede claro que Espert no está ni imputado en este tema, no contó en ese video de seis minutos que viajó 35 veces en los aviones de Fred Machado, según comprobó la justicia argentina. Tampoco explicó por qué le pagaron a través de una de las empresas de aviones de Machado, sumado a que nunca mostró esa supuesta factura o servicio que finalmente ni hizo e igual cobró", planteó un periodista al inicio.

Adorni, lejos de dar una respuesta contundente, se limitó a remarcar que "no es el vocero" de Espert y a remitir a un mensaje en redes sociales de Milei. "Soy el vocero del presidente y el vocero, en tal caso, del gobierno nacional. Las preguntas que le tengan que hacer a él, no te las puedo responder yo, porque no soy ni su vocero ni su representante ni nada que se le parezca. Te podés remitir al tweet del presidente que te va a dar, sin dudas, respuesta a tu pregunta. No hay nada más que decir... todas las explicaciones que deba dar el diputado Espert, las dará, por supuesto", dijo, repitiendo la idea de que se trataba de una cuestión privada.

Sin embargo, las inconsistencias son cada vez más difíciles de esconder. Otro periodista le recordó que el diputado y principal candidato del gobierno libertario en la provincia de Buenos Aires primero negó conocer a Machado, luego admitió que lo había conocido para la presentación de un libro, y más tarde la justicia comprobó al menos 35 vuelos en aviones del empresario. "Después, cuando le preguntan en televisión ocho veces si recibió dinero de Machado, no lo responde. Lo hace luego de la presión de los propios funcionarios del gobierno. La pregunta es por qué Milei se emperra en sostenerlo", cuestionó.

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

El vocero tampoco despejó esa duda: "Me parece que las aclaraciones fueron dadas y el X del presidente fue bastante claro... si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis (Espert) y, por supuesto, está obligado a darlas". Las evasivas chocan con declaraciones de figuras del propio gabinete como Patricia Bullrich y Guillermo Francos, quienes habían reclamado a Espert "una explicación clara y contundente".

Consultado sobre si esos reclamos seguían vigentes o si el Gobierno ahora daba por cerrado el tema, Adorni volvió a esquivar: "Eso se lo tenés que preguntar a la doctora Bullrich y al jefe de Gabinete... si siguen faltando explicaciones, las deberá seguir dando, por supuesto". El blindaje oficial a Espert llega en un contexto electoral delicado: es "el principal candidato que tiene Milei", como remarcaron los propios periodistas en la sala.

Pese a ello, las respuestas del vocero oscilaron entre el ninguneo ("no soy su representante"), la banalización ("me parece válido el planteo, pero remitite al X del presidente") y una defensa indirecta ("la corrupción existe en tanto se hayan desviado fondos públicos... en el ámbito privado no se puede hablar de corrupción"). El resultado: una conferencia donde los medios pusieron una vez más sobre la mesa las contradicciones de Espert y la sospechosa indulgencia del Gobierno, y donde el vocero presidencial, en lugar de aclarar, se limitó a sostener el manto de opacidad con el que la Casa Rosada protege a uno de sus hombres clave.