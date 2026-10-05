Un nuevo día de furia de Milei en redes: de "periomierdas" a llamar "mandrilesio" a Novaresio

La relación entre el presidente Javier Milei y sus opositores a través de las redes sociales no da tregua. Tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil de cara al ballotage con Luiz Inácio Lula da Silva, el libertario se adjudicó el resultado y aprovechó una serie de tuits para volver a apuntar contra los periodistas, a quienes llamó "periomierdas" y apuntó de manera directa al conductor de América TV Luis Novaresio, bautizado de dos maneras distinas por el mandatario: "mandrilesio" y "mierdanecio".

Si bien Milei comenzó la mañana con algunos posteos en X (ex Twitter) dedicados de manera directa al crecimiento de Brasil en las bolsas de comercio a partir de la victoria del Partido Liberal (PL) y a las distintas publicaciones que se refirieron a él como el referente de la derecha continental que inició el viraje que benefició a Bolsonaro, fueron dos momentos distintos de la tarde en los cuales sacó todo su potencial de agresividad y malicia.

Milei aprovechó la confusión de Novaresio, que llamó doctor a Pablo Quirno cuando no lo es, para llamarlo "estúpido" y "mandrilesio".

Primero retuiteó una crítica contra Novaresio, a la cual había respondido el canciller Pablo Quirno. "Atendiendo a la mierda humana de Mandrilesio y su desprecio por la relaidad. Primero los datos, estúpido", escribió el presidente. "Avísenle al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de Quirno", sumó en una posdata. El cuestionamiento fundamental era que había llamado doctor a su funcionario, quien hasta se encargó de negarlo de manera directa.

Tras eso utilizó uno de esos tuits que aseguraban que "todo comenzó con Milei" para volver a atacar al periodista. "Este posteo no le gustará a la mierda humana de Mierdanecio y toda la basura zurdo-progre local", señaló. "No desconozco que el sorete es con s, pero necio es con c", agregó en otra posdata, en la que explicó cómo funcionaba el apodo que había iniciado.

Luis Novaresio fue llamado "mandrilesio" y "mierdanecio" en un mismo día por Milei, en el marco de una nueva ola de furia contra el periodismo.

Lo que más complicó todo fue cuando Novaresio se refirió a la publicación que había impulsado el propio Milei con insultos en su contra, en la cual también reconoció su error a la hora de considerar doctor a Quirno. "Alguien debería explicarle a la mierda humana de Mierdanecio que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas", lanzó.

Durante el resto de la jornada, Milei lanzó un tuit en el que trató de "mierdas humanas mentirosos" a los periodistas, por los pronósticos fallidos de las elecciones en Brasil. Inclusive volvió a apuntar contra sus rivales favoritos en el periodismo: las mujeres, cuando apuntó de forma directa contra Jésica Bossi de TN y Radio Mitre, a partir de un intercambio con el politólogo Andrés Malamud, quien remarcó el apoyo de Milei a Bolsonaro.

En sus últimos ataques al periodismo, Milei volvió a apuntar contra Jésica Bossi.

La periodista no había dicho nada, ya que sólo había preguntado si el resultado era peor o mejor para Argentina. "Qué raro. La defensora de ladrones, asesinos y violadores partidaria en los hechos de Zaffaroni empujando la por demás estúpida visión del perjuicio de un triunfo del candidato apoyado. La imbecilidad progre nunca falla. ¡Ciao!", sentenció Milei, sin importarle que no hubiera existido agresión previa.

Uno de los últimos "gustitos" que se dio Milei en la jornada fue tras el tuit de Bolsonaro en agradecimiento al apoyo que recibió de su parte. "Fenómeno barrial", repitió, como suele hacerlo en cada autoelogio de sus días. "Esto no gustará a los periomierdas", cerró la publicación.

Milei llamó "periomierdas" a los trabajadores de prensa, tras los agradecimientos de Flávio Bolsonaro al apoyo que brindó.

La semana pasada, Milei ya había tenido muchos exabruptos contra la conductora de Infobae Maru Duffard, quien hasta debió responderle desde su espacio por las agresiones que recibió por parte del mandatario. El último domingo, también se despachó contra Carlos Pagni. La dinámica de los ataques al periodismo es una constante en la actividad presidencial, que parece crecer tanto en los buenos momentos del presidente, como en los malos.