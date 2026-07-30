¿Tercera en discordia? Resurgió una vieja entrevista de Tuli Acosta tras la separación de La Joaqui y Luck Ra

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa dando de qué hablar y, como suele ocurrir con las rupturas más mediáticas, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre los motivos que habrían puesto punto final a la historia de amor. En las últimas horas, un nombre cobró especial protagonismo: Tuli Acosta. La influencer y cantante quedó en el centro de los rumores luego de que se viralizara nuevamente una entrevista en la que hablaba con enorme cariño sobre su relación con el cantante cordobés.

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Aunque ninguno de los protagonistas alimentó públicamente esas versiones, las redes sociales hicieron su trabajo y rápidamente comenzaron las teoradas sobre una posible tercera en discordia. El video que volvió a circular corresponde a una entrevista que Tuli brindó a comienzos de julio en el ciclo Mano a Mano (Resumido). Allí recordó cómo nació su amistad con Luck Ra durante la pandemia y reveló que fue una pieza clave en el comienzo de su carrera musical. "Yo no sabía que quería cantar, lo fui desarrollando. Fue el motivador principal. Me dijo: 'Amiga, ¿por qué no cantás?' y fue la primera persona que me explicó cómo componer", contó.

Lejos de alimentar cualquier especulación romántica, Tuli definió el vínculo con una frase contundente. "Es mi hermano de otra madre, de otro padre y de otra familia, pero es mi hermano de toda la vida", aseguró. Durante la charla, la artista también recordó los difíciles comienzos que compartieron en Córdoba durante el aislamiento obligatorio. "Nos hicimos amigos en la pandemia cuando empezamos a streamear juntos. Convivíamos, teníamos una sola computadora, agua fría y poca comida. El hambre de salir adelante era mucho más fuerte que el qué dirán", relató.

Además, reveló que todavía mantiene una relación muy cercana con Luck Ra. Contó que lo tiene agendado en su teléfono como "Facu Ra", que comparten grupos de amigos y que suelen hablar por videollamada. "Siempre nos videollamamos, en realidad. Tengo como una videollamada fugaz", comentó. En aquel momento, las declaraciones pasaron prácticamente inadvertidas. Sin embargo, tras la ruptura del cantante con La Joaqui, comenzaron a ser reinterpretadas por muchos usuarios en redes sociales. Mientras las especulaciones crecían, Tuli evitó responder directamente a los rumores.

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En cambio, publicó un video en sus redes sociales luego de entrenar, donde se la ve posando y bailando con total naturalidad. El mensaje que acompañó las imágenes fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a toda la polémica. "Ni idea, yo ando en mi mundo". La publicación rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios de seguidores que la relacionaron con las versiones sobre la separación. En paralelo, otro video reapareció en las redes.

Se trata de la entrevista que Luck Ra concedió semanas atrás a Mario Pergolini en Otro día perdido. Allí, el conductor le preguntó sin rodeos si alguna vez había pensado en casarse con La Joaqui. "¿Pensaron en casarse?", quiso saber Pergolini. La respuesta sorprendió. "Nunca lo hemos hablado", contestó el cantante. Durante esa misma entrevista también habló de la convivencia con quien entonces era su pareja. "No me gusta hacerla enojar", comentó entre risas.

Y cuando le preguntaron qué era lo que más admiraba de ella, respondió sin dudar: "Es una mina con mucha actitud, me encanta". Incluso desmintió, con humor, una versión sobre cómo habían sido los primeros acercamientos entre ambos. "Eso es mentira, al principio yo quería conocerla". Y agregó: "Yo sabía que no era casual, estaba seguro de que quería estar con ella, entonces fue la peli, conocerla y después el gualicho".

Quien sí rompió el silencio fue La Joaqui durante su paso por el programa PLP, de Luzu. Con visible emoción, confesó que imaginaba un futuro junto al cantante. "Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien", expresó. La artista contó además que viajó hasta Madrid para encontrarse con Luck Ra y que fue allí donde ambos decidieron poner fin a la relación.

La Joaqui y Luck Ra enfrentan fuertes rumores de crisis

Pese al dolor, eligió despedirse con palabras de enorme afecto hacia su expareja. "Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad", aseguró. Y concluyó: "Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí".