Victoria Villarruel atacó con un golpe bajo a Manuel Adorni: "Vergüenza"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el gobierno libertario al disparar su opinión respecto a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete y uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei. En esta ocasión, el detonante fue la declaración jurada que Adorni presentó para justificar su incremento patrimonial, argumentando ganancias en criptomonedas.

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", expresó Villarruel en la red social X, en respuesta a la consulta de un usuario. Horas atrás, Adorni había asegurado que junto a su esposa, Bettina Angeletti, lograron "unos 300 mil dólares en bitcoins", su principal argumento para despejar las dudas sobre el origen del crecimiento exponencial de su patrimonio.

Victoria Villarruel

Sin embargo, la causa judicial sigue en curso y no parece resolverse en el mediano plazo. Es por esto tal vez que Villarruel salió con los tapones de punta nuevamente para destrozar al funcionario cercano a los lúgubres hermanos Javier y Karina Milei con quienes está todo completamente roto.

Este nuevo ataque se suma a una serie de críticas que Villarruel dirigió sin filtros hacia Adorni. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar cuando salió a la luz el pago en efectivo de 245 mil dólares para remodelaciones en su casa del barrio privado Indio Cuá, incluida una cascada en la pileta. En ese momento, Villarruel lanzó un comentario completamente irónico en sus redes sociales oficiales: "Que tengas una cascada de éxitos este año", dijo picanteándola.

El incendiario posteo de Victoria Villarruel

La vicepresidenta también se refirió al escándalo judicial durante su visita a Rosario, donde participó en una misa en homenaje a su padre. Consultada por la prensa, Villarruel insistió en que Adorni debía cumplir su promesa de presentar documentación respaldatoria ante la Oficina Anticorrupción. "Estamos todos esperando su declaración jurada", afirmó sin pelos en la lengua en un momento de muchísima tensión dentro del oficialismo al que también se había sumado Patricia Bullrich.

Si bien las tensiones entre Victoria Villarruel y el arco político de La Libertad Avanza ya no se esconden, los golpes bajos de la Vicepresidenta parecen ser las únicas herramientas con las que puede tener visibilidad política porque está completamente excluidas del círculo cercano de Javier y Karina Milei.