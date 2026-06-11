Baby Etchecopar se cargó a Adorni: habló sobre los "dientes chuecos" de Bettina y lo destrozó

El periodista Baby Etchecopar estuvo más incendiario que nunca desde su programa en A24, donde disparó fuerte y claro contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en un descargo que no dejó lugar a interpretaciones ni a secretos.

Todo fue en el contexto de la reciente presentación de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, donde rectificó sus declaraciones juradas y reconoció la posesión de 506.000 dólares no declarados. Luego, Etchecopar no escatimó en palabras para cuestionar tanto al funcionario como a la clase política en general.

Manuel Adorni

"Nos está ganando otro canal porque tienen al pelotu... de invitado", comenzó diciendo el conductor completamente odiado en referencia a la entrevista que Adorni brindaba en LN+ mientras se desarrollaba su programa.

Incendiado, Etchecopar criticó el estado de la política argentina, haciendo una comparación entre el oficialismo y la oposición: "Del oficialismo tenemos al cararota de Adorni, y de la oposición a la caradura de Cristina y compañía. ¡Qué país berreta que somos!", dijo en referencia a la ex presidenta que cumple prisión domiciliaria hace un año en San José 1111 por la llamada Causa Vialidad.

El periodista fue más allá y expresó que Adorni debería enfrentar consecuencias legales por la omisión de sus bienes en las declaraciones juradas. "Yo creo que lo tendría que estar esperando un patrullero de la policía, esposarlo y llevárselo en cana por evasión impositiva", dijo prendido fuego.

Además, puso en tela de juicio el crecimiento patrimonial del funcionario y planteó interrogantes sobre la clase política: "¿Cuántos Adorni tenemos en la política argentina? Porque a este lo agarramos, pero cuántos políticos pasaron en los últimos 44 años de democracia que se han afanado todo, como Adorni. Y no tengamos miedo de decirlo", dijo contundentemente.

Manuel Adorni

Uno de los momentos más polémicos del descargo llegó cuando Etchecopar recordó el pasado de Adorni, señalando que hace pocos años trabajaba en A24 casi sin dinero: "Venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500.000 dólares de mier** me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda, y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda ", disparó sin filtros.

Baby Etchecopar disparó fuerte contra Manuel Adorni y si bien se disculpó por "hablar de los cuerpos" mostró una foto de Bettina Angeletti en donde se veía su antigua dentadura y la que tiene ahora después de que su marido consiga un puesto de poder en el gobierno de Javier Milei. Con su panel de periodistas presentes entre incómodos y tentados de risa, el periodista cuestionó: "Si vos tenés 500 lucas, tu mujer no tiene el comedor así".