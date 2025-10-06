Pullaro: "Espert mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones por lo ocurrido"

El gobernador Maximiliano Pullaro marcó posición en el tablero político nacional. Lo hizo este lunes en Rosario, mientras supervisaba las obras de ampliación y modernización de la pista del Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas", acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. En ese contexto, lanzó críticas contra el diputado José Luis Espert, envuelto en denuncias por presuntos vínculos con un narcotraficante que tiene pedido de extradición a Estados Unidos.

"El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos", afirmó Pullaro.

Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara de Diputados, el gobernador fue cauto pero enfático: "Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica".

Al ser consultado por la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert, Pullaro consideró que "la ley electoral no lo permite por plazos" y advirtió sobre el costo: "Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la Provincia). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial".

El mandatario también fue consultado por ataques de militantes de izquierda a otros de la Libertad Avanza el sábado en Santa Fe, durante la visita de Milei a la ciudad. "Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza", sostuvo.

Y remarcó: "El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política".