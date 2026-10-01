Filtran cómo sería la nueva Bombonera de Riquelme: capacidad para 80.000 bosteros y bosteras

La casa del pueblo xeneize se prepara para crecer. Una imagen del proyecto de la nueva Bombonera se filtró durante una presentación a un grupo de socios en uno de los salones internos del estadio Alberto J. Armando y explotó en las redes. El sueño de Juan Román Riquelme empieza a tomar forma: un estadio para 80.000 hinchas, 23.000 más que los cerca de 57.000 que entran hoy.

Lo que más llamó la atención de la imagen fue la aparición de una supuesta torre de homenajes, como la que tuvo la Bombonera desde su creación hasta 1995, cuando se reformó el sector de palcos durante la gestión de Mauricio Macri. Una especie de mástil, como el que tienen Racing en el Cilindro de Avellaneda o Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, que estaría en los planes de las nuevas ubicaciones.

La Bombonera que sueña Riquelme

El Master Plan de Riquelme tiene dos etapas y sólo falta que lo anuncie de manera formal. En la primera etapa, la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja. Empezaría este año, después de la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y del aval de la empresa Ferrosur Roca SA.

Y, la segunda etapa que es la más compleja, incluye la demolición total de los palcos y de los sectores preferenciales sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea, recién en 2027.

Riquelme tiene un sueño: La Bombonera para 80 mil personas

Cómo la Bombonera llegará a 80.000 hinchas

Paso a paso, así crecería cada sector del estadio:

Sector K (+1.500) . Hoy tiene unas 500 plateas. A fin de año se sacarían todas las butacas que quedan para sumar lugar para 1.500 personas más, y la tribuna norte alta volvería a ser completamente popular. Con esto, la Bombonera ya rondaría los 60.000.

. Hoy tiene unas 500 plateas. A fin de año se sacarían todas las butacas que quedan para sumar lugar para 1.500 personas más, y la tribuna norte alta volvería a ser completamente popular. Con esto, la Bombonera ya rondaría los 60.000. Cuarta bandeja (+6.500) . Se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá lugar para 6.500 espectadores, todos sentados. Con ella, el estadio llegará a los 40 metros de altura, todavía menos que el Santiago Bernabéu del Real Madrid (60 metros) o el Allianz Arena del Bayern Múnich (50 metros), sin contar la torre de homenajes.

. Se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá lugar para 6.500 espectadores, todos sentados. Con ella, el estadio llegará a los 40 metros de altura, todavía menos que el Santiago Bernabéu del Real Madrid (60 metros) o el Allianz Arena del Bayern Múnich (50 metros), sin contar la torre de homenajes. Platea Alta (+6.000) . Boca especula con que quede obsoleta la ley que obliga a los estadios porteños a tener butacas en el 75% de sus tribunas, una norma que hoy no cumple ninguna cancha de la Ciudad. Por eso, desde 2027 se sacarían todas las butacas de la Platea Alta, que pasaría a ser popular, con 6.000 lugares más y una capacidad total de 12.000 hinchas.

. Boca especula con que quede obsoleta la ley que obliga a los estadios porteños a tener butacas en el 75% de sus tribunas, una norma que hoy no cumple ninguna cancha de la Ciudad. Por eso, desde 2027 se sacarían todas las butacas de la Platea Alta, que pasaría a ser popular, con 6.000 lugares más y una capacidad total de 12.000 hinchas. Populares bajas (+3.000) . Se remodelarán por completo y cambiará la pendiente. El cierre de la tribuna pasará a ser recto en lugar de curvo, con mejor visibilidad y 1.500 lugares más en cada una.

. Se remodelarán por completo y cambiará la pendiente. El cierre de la tribuna pasará a ser recto en lugar de curvo, con mejor visibilidad y 1.500 lugares más en cada una. Nuevos palcos y plateas preferenciales (+6.500) . Es la obra más grande. Sobre Dr. del Valle Iberlucea habrá dos plateas preferenciales que llegarán hasta la mitad de las populares medias y 216 nuevos palcos hasta la altura del techo. Hoy esos sectores tienen unos 2.000 lugares.

. Es la obra más grande. Sobre Dr. del Valle Iberlucea habrá dos plateas preferenciales que llegarán hasta la mitad de las populares medias y 216 nuevos palcos hasta la altura del techo. Hoy esos sectores tienen unos 2.000 lugares. Platea L (-500) . Es el único sector que pierde lugares. La cancha propiamente dicha se correrá cuatro metros hacia las vías del tren y el túnel de ingreso de jugadores y árbitros se ampliará y unificará a la altura de la mitad de cancha, como recomienda la FIFA.

La Bombonera

Con la quita de butacas del sector K y la Platea Alta, más la cuarta bandeja, la Bombonera llegaría primero a 71.000 espectadores. La cifra final de 80.000 se alcanzará cuando se completen la reforma de las populares bajas y los nuevos palcos y plateas preferenciales.

Así, la Bombonera, que no tiembla sino que late, se prepara para escribir una nueva página. Si el plan se cumple, 80.000 bosteros van a poder alentar en el templo de La Boca. El anuncio oficial todavía no llegó, pero la ilusión ya está completamente prendida.