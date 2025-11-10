Y un día reapareció Alberto: negó sus acusaciones de violencia de género y pidió que no le pongan palos en la rueda a Kicillof

El ex presidente Alberto Fernández volvió a la luz de los medios como si nunca hubiera fracasado como el encargo de llevar adelante el Poder Ejecutivo nacional entre 2019 y 2023, criticó a quienes le ponen palos en la rueda al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y negó las acusaciones en su contra por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez. Además, aseguró que el video con Tamara Pettinato de "decime algo lindo" tenía el fin de ser enviado al periodista Ernesto Tenembaum, para acreditar que alguien de su programa de radio sí hablaba bien de él.

Fernández, como invitado especial al Dominbord de Blender, calificó a Kicillof como "un buen gobernador, un tipo muy inteligente, muy preparado y un candidato", en el marco de los posibles presidenciables de 2027. Al mismo tiempo destacó que "tiene una situación de adversidad terrible ahora, porque el Gobierno hace lo posible para que le vaya mal", mientras que desde algunos sectores del peronismo colaboran con eso.

"Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel", señaló en ese sentido, y en el marco del análisis de que los conflictos internos del Partido Justicialista (PJ) van más allá de las diferencias personales entre los dirigentes y las consecuencias institucionales que despiertan.

Entre los presidenciables sumó a Sergio Massa, a quien calificó como "una de las personas que mejor conoce el Estado nacional". Por otro lado se acordó del chaqueño Jorge Capitanich, quien "acaba de hacer una elección extraordinaria". También incorporó al listado a al ex ministro de Justicia Martín Soria y a su hermana, la intendenta de General Roca en Río Negro, María Emilia Soria.

Gabriel Katopodis fue uno de los señalados como presidenciables por Alberto Fernández.

Párrafo aparte merecen los dirigentes bonaerenses Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, de quien dejó palabras elogiosas y describió como "impresionantes funcionarios" que "serían extraordinarios presidentes". Ambos intendentes de municipios importantes como San Martín y Avellaneda, remarcó su vínculo con el votante. "Yo siempre les digo que salgan de ahí y vayan a recorrer el país", precisó.

Lo negó todo

La violencia de género por la que es acusado fue desmentida de forma categórica por el ex presidente Fernández. Aseguró que de todas las páginas de chats entre ambos que quedaron en la Justicia "solo hay una donde se habla de eso, nunca antes ni después", como si eso negara lo ocurrido y registrado por otros medios.

Tamara Pettinato, cerveza en mano, durante un encuentro con Alberto Fernández en el despacho presidencial que él ocupaba.

Para Alberto lo más importante fue despejar de la ecuación a su hijo Francisco, quien no estaba en los planes todavía, ya que la denuncia es por hechos previos al 12 de agosto de 2021, cuando Yáñez "ni siquiera estaba embarazada de su hijo", quien nació en abril de 2022. Por otro lado explicó que cuando le pedía que le diga algo lindo a Pettinato lo hacía para enviarle un video a Tenembaum, quien esa mañana había hecho una editorial muy dura contra su gestión.