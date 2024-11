"Zurdos", "degenerados" e "hijos de...": Larreta cuestionó la violencia verbal de Milei a través de una carta abierta

A un año de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el panorama político se encuentra marcado por tensiones y fuertes debates sobre los límites del discurso político que lleva adelante desde entonces el líder de la Libertad Avanza. En este contexto, Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno porteño, publicó una carta abierta a través de la red social X (antes Twitter), en la que critica duramente el tono y contenido de los mensajes del mandatario libertario. "Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas", sostuvo el ex funcionario.

La carta abierta de Horacio Rodríguez Larreta a Milei

A partir de un informe elaborado por la fundación Movimiento al Desarrollo, Larreta resaltó en su descargo que la victoria electoral de Milei, obtenida hace un año, reflejó un fuerte deseo de cambio por parte de la ciudadanía. Sin embargo, acusó al Presidente de perpetuar una dinámica de confrontación que, lejos de construir consensos, alimenta divisiones y resentimientos entre los argentinos. "No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas", escribió Larreta.

La carta estuvo acompañada por el informe elaborado por la fundación Movimiento al Desarrollo, que analiza el impacto de la retórica presidencial en la convivencia democrática del país. Según este documento, desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei usó términos despectivos y agravios en más de 2200 ocasiones a través de su cuenta oficial en X, su red social favorita. Entre los insultos más repetidos se encuentran expresiones como "zurdos" (301 veces), "degenerados" (184) e "hijos de puta" (110), lo que representa un promedio de 6,5 descalificaciones diarias.

El informe de la fundación destaca que las palabras de Milei no pueden ser vistas como simples "formas" o expresiones anecdóticas, sino como elementos profundamente significativos en el contenido del discurso político. "Las palabras son el lugar donde siempre comienza la violencia", subraya el documento, alertando sobre los riesgos de normalizar un lenguaje que humilla, deshumaniza y polariza. "Este documento busca alertar sobre el incremento de la violencia verbal en Argentina como consecuencia del discurso descalificativo del Presidente hacia personas y organizaciones que representan voces disidentes respecto de la marcha del gobierno", remarcaron.

Para elaborar este análisis, el equipo del Movimiento al Desarrollo evaluó los posteos originales, retweets y citas realizadas por el Presidente entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Los resultados son contundentes: 32 términos despectivos utilizados reiteradamente y dirigidos tanto a individuos como a instituciones , reflejando, según el informe, una estrategia discursiva que erosiona los pilares de la democracia. "Encontramos que desde que asumió como Presidente, Milei ha utilizado estos 32 términos para insultar y descalificar a personas y organizaciones 2200 veces, esto es casi 7 (6,5) veces por día, solamente desde su cuenta de X", destacaron.

Y sentenciaron: "La democracia y la libertad de expresión son conquistas recientes de la Argentina. Hace ya 41 años, pero hace solo 41 años, la sociedad argentina dio por cerrada una etapa en la cual pagó muy caro la confusión entre violencia y autoridad, poder y sometimiento y libre expresión con golpismo. La cooperación como práctica política por sobre la confrontación fue excepcional en gran parte de nuestra historia. Los ciudadanos experimentamos la democracia cuando todos nos sentimos seguros al manifestarnos de manera pública, ya sea en las calles, los medios de comunicación o las redes sociales. Es el síntoma de una sociedad sana".

La violencia verbal del Presidente Milei

De esta manera, Rodríguez Larreta advirtió sobre la necesidad de preservar el respeto y la tolerancia como valores fundamentales en la vida democrática. La carta y el informe recuerdan que el país lleva apenas 41 años de democracia ininterrumpida, tras un pasado marcado por la violencia política y el autoritarismo. "Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí. Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia", dijo Horacio.

Y en este sentido, instó a Milei a asumir su responsabilidad como líder máximo del país ya reflexionar sobre el impacto de sus palabras. "Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de ´formas´. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia", concluye su carta, dejando un mensaje claro: el discurso político tiene consecuencias reales.