"50 segundos": Netflix revive el caso Báez Sosa y pone frente al espejo a una sociedad marcada por la violencia

El sonido de una llamada al 911. Una voz entrecortada dice: "Tengo ahí en Le Brique... hay un masculino al que le dieron una golpiza y quedó inconsciente". Así comienza el tráiler del nuevo documental de Netflix, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, que llegará al catálogo global el 13 de noviembre y promete revivir una de las historias más dolorosas de los últimos años en Argentina.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento -el mismo equipo detrás de Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía-, la serie de tres episodios reconstruye el crimen que marcó un antes y un después: el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de Derecho de 18 años golpeado hasta la muerte a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, la madrugada del 18 de enero de 2020. "Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad", dijo Rocca.

Y agregó: " Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución. Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como personas ha tocado o se han visto involucradas. El documental es un llamado de atención y un homenaje". La serie incluye testimonios inéditos de la familia y los amigos de Fernando, que hablan por primera vez frente a cámara con una crudeza que trasciende el caso judicial.

Graciela Sosa en 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa

También participan periodistas que cubrieron el hecho, investigadores, policías, e incluso familiares de los condenados, ofreciendo una mirada plural sobre uno de los crimen más hablados en la historia argentina. El título "50 segundos" representa el tiempo que duró la golpiza que le arrebató la vida a Fernando. Cincuenta segundos en los que diez rugbiers de Zárate, organizados y violentos, atacaron al joven a patadas y puñetazos, incluso cuando ya estaba inconsciente en el suelo.

En ese breve lapso, el país se fracturó entre la incredulidad y el horror. El documental retoma imágenes de archivo, videos inéditos y registros de la madrugada del crimen. Entre ellos, se escuchan las palabras de Graciela Sosa, la madre de Fernando, que frente a cámara confiesa con la voz quebrada: "Ninguna madre esperaría una noticia así, tan fuerte... Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería lo último que hacía".

La serie también revive los momentos anteriores y posteriores del crimen: la indiferencia de los asesinos, que tras la golpiza fueron filmados comiendo en un McDonald's y sacándose selfies, y el impacto social que generó la difusión de las imágenes. La masividad de la cobertura y la indignación colectiva desembocaron en una movilización nacional el 18 de febrero de 2020, donde miles de personas se concentraron frente al Congreso para pedir justicia.

La plataforma estrenará el 13 de noviembre 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa

Tres años más tarde, el 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral de Dolores dictó sentencia: cinco de los rugbiers fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, y tres recibieron penas de quince años como partícipes secundarios. Fue el cierre judicial de un crimen que, sin embargo, sigue abierto en la memoria social. 50 segundos llega para reabrir ese dolor r invitar a reflexionar sobre una sociedad que sigue naturalizando la violencia, el racismo y la impunidad.