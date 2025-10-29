Mica Viciconte explotó contra Nicole Neumann: "Ahí es donde hay que tener un límite"

29 Octubre de 2025 12:47
La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no mejora, y en el medio quedó Mica Viciconte que salió a hablar porque considera que no sólo su pareja está siendo afectado sino también el hijo que tienen en común, Luca Cubero.
Entre las idas y vueltas del ex matrimonio, la polémica más reciente se debe a un viaje mal organizado por parte de Neumann que implicó que sus hijas no lleguen a tiempo para irse de vacaciones con el padre.
Cubero dejó en claro que desea el cumplimiento de los convenios firmados y se respete el tiempo que tiene a su favor para estar con las ya adolescentes. En este contexto, Viciconte se vio obligada a dar su versión, ya que como actual pareja del deportista, quedó en medio de la polémica.
"Me hubiese encantado que Luca pueda disfrutar sus vacaciones con sus hermanas. Y no lo pudo hacer", comenzó diciendo la panelista en diálogo con el programa Puro Show.
Siempre que ocurre una nueva polémica entre Cubero y Neumann, Mica queda en la mira y esta vez se defendió: "Siempre se critica de mi lado, y digo Luca tiene hermanas, tiene una familia y para mí también es importante que mi hijo disfrute con sus hermanas las vacaciones. No se pudo hacer y bueno, ahí ya no puedo hacer más nada".
Respecto a cómo lidia con este tema, se sinceró: "Yo se lo comunico a mi hijo como puedo, que lo pueda entender: 'Tus hermanas no pudieron venir'. Pero es muy chiquito. Él se pone mal, no entiende. Espera los días que vienen sus hermanas para estar contento. '¡Hoy vienen!', dice".
Además, la ex participante de Combate opinó sobre la tensa situación entre Fabián y Nicole: "Cuando no hay comunicación entre las partes, la Justicia tiene que accionar. También cuando hay un incumplimiento. Yo siempre tengo fe. Hay que esperar".
"Yo soy una persona más confrontativa. Cuando ya perjudica a mi hijo tampoco me gusta. Y es mi familia también. Entonces, ahora tocas mi familia y ahí es donde hay que tener un límite". Es cierto que Mica Viciconte no suele opinar abiertamente de los problemas de Fabián Cubero y su ex esposa, pero en esta oportunidad fue diferente, ya que sintió la necesidad de hablar por su hijo.