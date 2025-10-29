Mica Viciconte explotó contra Nicole Neumann: "Ahí es donde hay que tener un límite"

La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no mejora, y en el medio quedó Mica Viciconte que salió a hablar porque considera que no sólo su pareja está siendo afectado sino también el hijo que tienen en común, Luca Cubero.

Entre las idas y vueltas del ex matrimonio, la polémica más reciente se debe a un viaje mal organizado por parte de Neumann que implicó que sus hijas no lleguen a tiempo para irse de vacaciones con el padre.

Nicole Neumann y Fabián Cubero enfrentados por no cumplir los acuerdos firmados

Cubero dejó en claro que desea el cumplimiento de los convenios firmados y se respete el tiempo que tiene a su favor para estar con las ya adolescentes. En este contexto, Viciconte se vio obligada a dar su versión, ya que como actual pareja del deportista, quedó en medio de la polémica.

" Me hubiese encantado que Luca pueda disfrutar sus vacaciones con sus hermanas . Y no lo pudo hacer", comenzó diciendo la panelista en diálogo con el programa Puro Show.

Mica Viciconte habló de su hijo Luca, y como se siente cuando no van sus hermanas

Siempre que ocurre una nueva polémica entre Cubero y Neumann, Mica queda en la mira y esta vez se defendió: "Siempre se critica de mi lado, y digo Luca tiene hermanas, tiene una familia y para mí también es importante que mi hijo disfrute con sus hermanas las vacaciones. No se pudo hacer y bueno, ahí ya no puedo hacer más nada".

Respecto a cómo lidia con este tema, se sinceró: "Yo se lo comunico a mi hijo como puedo, que lo pueda entender: 'Tus hermanas no pudieron venir'. Pero es muy chiquito. Él se pone mal, no entiende . Espera los días que vienen sus hermanas para estar contento. '¡Hoy vienen!', dice".

Además, la ex participante de Combate opinó sobre la tensa situación entre Fabián y Nicole: "Cuando no hay comunicación entre las partes, la Justicia tiene que accionar. También cuando hay un incumplimiento. Yo siempre tengo fe. Hay que esperar".