A Nacho Elizalde lo tildaron de "tarado", él redobló la apuesta y se adjudicó el éxito de Luzu

La salida de Nacho Elizalde es una traición que la audiencia de Luzu TV no puede perdonar... y Nico Occhiato tampoco. En este contexto, los conductores volver a tener un crece de indirectas y desmentidas.

La polémica más reciente comenzó al aire de Nadie Dice Nada cuando una oyente llamó para hablar con sus ídolos. Cuando el dueño del canal le consultó hace cuanto los miraba, su respuesta paralizó el estudio: " Los miro desde que se fue el tarado... ", comenzó.

Nuevo cruce entre Nico Occhiato y Nacho Elizalde tras el llamado telefónico de una oyente

Si bien Occhiato salió rápidamente de la situación, las redes sociales rápidamente reaccionaron y dejaron pasar por alto. En un contexto donde algunos defendieron a Nacho y otro opinaron lo mismo que la oye yo, el equipo de LAM fue a buscar al ahora conductor de Olga: "Y la verdad estoy con Mari. Soy bastante tarado ", dijo tomándoselo con humor.

"Soy un salame, no resisto archivo", dijo Nacho que para ser sinceros parece haber esperado toda su vida para decirlo cuando hoy en día es de los streamers más odiados por haber abandonado a Luzu TV en busca de "algo distinto" para terminar en el canal competencia haciendo exactamente lo mismo. "Vos lograste que Luzu tenga una oyente más", dijo la cronista de LAM sumándose a los códigos de Elizalde: "Y muchos más porque un montón de gente seguramente los ve porque yo me fui", siguió con el ego por las nubes.

Para finalizar, Nacho Elizalde dejó en claro que se toma este tipo de comentarios con humor: "Es que la pasé tan bien en Luzu y la estoy pasando tan bien en Olga que es un programa increíble Tapados de Laburo que te juro que no, me da gracia".

Por otro lado, Nico Occhiato explicó que no avala el odio a ninguna persona que haya pasado por su empresa, pero como el llamado fue en vivo no lo pudo controlar, diferente a si hubiese sido un audio que la producción lo chequea antes de emitirlo. Así también, se pronunció acerca de su baja de Twich por una suma de denuncias: "No quiero hacer polémica de esto", contestó cuando le consultaron si cree que fue un movimiento de la gente de Olga.