L-Gante le declaró la guerra a su mánager, lo denunció y desató un escándalo millonario: "Estoy desilusionado y decepcionado"

21 Octubre de 2025 10:31
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a sacudir el mundo del espectáculo: borró todas las fotos de su Instagram y anunció el fin de su relación laboral con su histórico mánager, Maxi "El Brother", el hombre que lo acompañó desde sus primeros pasos en la música. Pero detrás de ese anuncio sobrio y elegante en redes sociales, se esconde una historia de traición, desilusión y millones en juego. "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso", escribió el cantante en su único posteo. Luego agregó: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".
El mensaje parecía una simple transición artística, pero en cuestión de horas se conoció la verdadera trama: L-Gante había iniciado una denuncia formal contra su ex representante por presuntas malversaciones de dinero y uso indebido de su nombre. Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), "la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil". El conflicto dejó al descubierto un contrato que muchos califican de "leonino". Mariana Fabbiani recordó en vivo el detalle que más indignó a los fans: "De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%".
En ese contexto, Candalaft leyó parte del documento judicial que L-Gante envió a su ex mánager: "En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado". La carta documento también pide revocar el poder que le permitía a Maxi firmar acuerdos en nombre del artista. Según los panelistas, el quiebre se venía gestando hace meses.
De hecho, Luis Perdomo, amigo de ambos, contó: "Hace tiempo que Elián no confía plenamente en Maxi y venía reclamándole explicaciones". Lo más impactante, sin embargo, fue el retrato de la situación económica del músico. "Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero", sostuvo Candalaft. "No tiene plata ni para comprarse una gaseosa", agregó el periodista, citando a allegados de Elián que sostienen que ya no tiene fondos y dejando al resto de sus compañeros sorprendidos.
Horas después, L-Gante rompió el silencio en vivo con Mariana Fabbiani y confirmó gran parte de lo contado. "Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas", confesó con un tono sereno, aunque cargado de decepción. El cantante aseguró que busca "ordenar todo lo posible" y retomar el rumbo de su carrera. "A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia", dijo.
Y soltó contundente: "Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa". Lejos de los shows multitudinarios y los flashes, el artista admitió estar pasando un momento emocionalmente difícil. "Puede decirse que bastante triste, pero estoy dedicado a esto todos los días. Me levanto temprano para ordenar todo, seguir los pasos de lo que me propongo el día anterior antes de ir a dormir. Estoy dedicado a la libertad en el trabajo y a seguir cumpliendo con mis objetivos", expresó. El contrato con Maxi "El Brother" tiene vigencia hasta 2029, pero L-Gante ya avisó que buscará rescindirlo legalmente. "Trataría de no incumplirlo, pero voy a buscar la forma de terminarlo o resolverlo", adelantó. Y, fiel a su estilo, cerró con optimismo: "Se viene una nueva etapa, y voy con todo".