Fede Bal contó los secretos del velorio de su padre: whisky, vedettes y marihuana a rolete

Federico Bal nació con el don especial para convertir los momentos más duros en anécdotas que oscilan entre la ternura, el humor, la sorpresa y lo bizarro. Así lo demostró al recordar cómo vivió la despedida de su padre, el icónico Santiago Bal, quien dejó este mundo hace casi seis años pero sigue presente en la vida de su hijo de maneras inesperadas.

"Yo nací con un papá mega enfermo", confesó Fede en una charla íntima con Juana Viale. "Cada cuatro u ocho meses me decían: 'Andá a abrazar a papá porque no sabemos si sale de esta operación'. Y después de salir, él pedía dos whiskys o tiraba un chiste . Era así, un personaje". Con esa mezcla de resignación y amor, Fede aprendió a convivir con la idea de la muerte de su padre mucho antes de que sucediera.

Santiago y Federico Bal junto a Carmen Barbieri

Sin embargo, el velorio de Santiago fue todo menos convencional: "Fue el mejor velorio que vi en mi vida", aseguró entre risas y, en esa misma línea contó: "Compré dos cajas de whisky, llevé un parlante y puse Frank Sinatra. De repente empezaron a llegar vedettes, artistas y amigo s. Todos bailaban, contaban anécdotas y nadie lloraba". Hasta hubo un momento en el que su madre, Carmen Barbieri, tuvo que intervenir: "Mi vieja me decía: '¿Podés dejar de fumar marihuana?'. Y yo le respondí: 'No, se murió mi papá' . Fue una fiesta, tal como él hubiera querido".

Pero la verdadera sorpresa llegó tiempo después. Federico recibió un flete cargado con las pertenencias de su padre, cortesía de Carmen: "Hace cinco meses me animé a abrir esas cajas", reveló. Entre papeles, encontró algo que lo dejó sin palabras: una bitácora escrita por Santiago en la que había mensajes cargados de ternura y diversión según contó su hijo: "Decía: 'Tengo 83 años y lo único que me quedan son recuerdos'. Era como una autobiografía donde hablaba de nosotros, sus hijos, y dejaba sus memorias".

Santiago y Federico Bal

Entre esos escritos, Fede también halló sketchs inéditos y revistas que nunca vieron la luz. "Eran muy machistas", confesó entre risas y siguió: "Por momentos pensaba: '¿En serio imprimió esto?'. Pero ese era mi viejo, irreverente hasta el final".

La despedida de Santiago Bal fue un adiós lleno de amor y risas pero también el inicio de un viaje emocional para Fede Bal en la que aprendió a transformar el dolor en recuerdos: "Mi viejo era único, y creo que siempre lo será", terminó con una sonrisa que mezclaba nostalgia y orgullo.