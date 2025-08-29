Se conocieron las actrices que darán vida a Moria Casán en su biopic y estallaron las redes

Si hay una biografía que merece ser presentada en una plataforma de videos, esa es la de Moria Casán: una vida llena de show, dramas y algunos altibajos. En este contexto, Netflix cumplió el sueño de muchos y presentó el adelanto de la biopic de su vida.

En el video, "La One" apareció con su célebre frase "¿Quiénes son?" y presentó a las tres actrices que la encarnarán en diferentes etapas de su vida: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y su hija, Sofía Gala Castiglione.

Moria Casán presenta su biopic en Netflix

La producción cinematográfica narrará la trayectoria de Casán a lo largo de tres períodos. Sofía Gala interpretará su juventud, Griselda Siciliani abordará la etapa de consolidación en el espectáculo y Cecilia Roth dará vida a la Moria actual, en sus años más recientes. La serie contará con guion y dirección de Javier Van de Coutery estará bajo la producción de About Entertainment, la compañía de Armando Bo.

"Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax, porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad. Le van a dar un vuelo absoluto a los personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación", expresó Moria tras el anuncio.

El elenco fue confirmado luego de semanas de especulaciones en torno al casting. En un principio, el nombre de Lali Espósito había circulado como posible intérprete de la etapa juvenil de la diva, pero finalmente quedó descartada por los tiempos de su agenda. La elección de Sofía Gala terminó de sellar la singularidad del proyecto, aportando un cruce generacional y biográfico que promete ser uno de los ejes más atractivos de la serie.

Las redes sociales no pudieron ocultar su entusiasmo ante la biopic de Moria Casán: "Lo de Sofía Gala haciendo de su madre me parece épico", o "Amo, te amo Moria sos lo mas" fueron algunos de los comentarios más destacados en X, ex Twitter. Por otro lado, hay quienes no aprueban la participación de Griselda Siciliani: "¿No es por nada, pero no hay otra actriz que no sea Griselda Siciliani? En todas las series esta, ya es demasiado y aburre un poco" o " Griselda es como Yami (Safdie) la meten en todos lados".