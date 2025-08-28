El gesto silencioso de Wanda Nara con Emily Ceco que sorprendió a todos

Love Is Blind fue el experimento perfecto para una joven cuyo sueño en la vida era conocer a una persona sin importar su físico, sino más bien llegar a su corazón, formar su propia familia con hijos biológicos y cumplir otro anhelo: adoptar.

Emily Ceco llegó al reality show de Netflix con una valija llena de emociones y el celular en modo avión para desconectarse del mundo y comprometerse de lleno con la experiencia: "Yo confiaba porque lo había visto en todos los países y sé que hay muchas parejas que se formaron y de hecho ahora son familias", cuenta en diálogo con BigBang sobre por qué se entregó de lleno al formato.

Emily Ceco habló con BigBang sobre cómo llegó a Love Is Blind

Mientras ella confiaba y tenía en mente su objetivo, la familia de la joven oriunda de Moreno trataba de advertirle sobre ciertos peligros: "¿Y si te están mintiendo y te llevando a hacerte cualquier cosa?", le decía su hermana ante las condiciones que debía cumplir: aislada en México por unas semanas para grabar e incomunicada para no tener influencia del mundo exterior.

Emily aclaró que si bien no tenía comunicación directa con sus seres queridos, la producción le transmitía información constante: "Cada tanto me decían 'mandale un mensaje a tu familia, mandale un video a tu familia para que vean que estás bien'". Así recordó que el primer video que mandó a su mamá fue cuando aterrizó luego de 12 horas de vuelo: "En Ezeiza me sacaron el teléfono y ella vio cómo se llevaron mi celular y después cuando llegué al aeropuerto de Ciudad de México me hicieron mandarle un video donde yo estaba demacrada diciendo que estaba bien y que estaba con la producción. Mi mamá cuando volví me dijo 'el pánico que me dio ese video, hasta que no me mandaron otro yo no me quedé tranquila'".

En Love Is Blind, Ceco se casó con Santiago Martínez, con quien en la actualidad se encuentra divorciada y a la espera de una fecha para el juicio por violencia de género.

Emily Ceco se encuentra a la espera de un juicio contra su ex marido, Santiago Martínez

La joven reconoció que el proceso es largo y traumático, donde se expone a múltiples entrevistas en las que debe declarar una y otra vez el infierno que vivió, así como someterse a pericias y pruebas físicas. En este camino cuenta con el apoyo de su familia, de su mejor amigo, y también recibió la contención de algunas figuras públicas: "Cinthia Fernández me acompañó en la primera etapa del proceso, de hecho ella me presentó a su pareja, Roberto Castillo, que fue mi primer abogado, quien impulsó más la causa", comenzó relatando la entrevistada.

Según el testimonio de la ex participante de Love Is Blind, Castillo fue quien advirtió que su clienta no estaba contando toda la verdad sobre los episodios de violencia que sufrió: "Me dijo vos no estás contando todo y es verdad no estaba contando todo cuando hice la primera denuncia, me ayudó a ampliarla y a contar lo que yo ya venía pasando de antes".

En la primera parte del proceso judicial, Emily contó con el apoyo de Castillo, a quien con el correr de las semanas desvinculó cuando se filtró un video del letrado violentando a su ex mujer, Daniela Vera Fontana. Sin embargo, en los últimos días sacó un comunicado en historias de Instagram donde volvía a contratar al novio de Cinthia Fernández: "Hoy vuelvo a confiar en quien desde el primer momento me cuidó y me creyó. Gracias Roberto, no sólo por ser un excelente profesional, sino por algo mucho más valioso: por ser una buena persona. Tomé una decisión sin conocer en profundidad absolutamente nada", fueron las primeras líneas y continuó: "Hoy decido terminar este camino que me reconstruyó como mujer y como ser humano con la confianza de que seas vos el abogado que lo lleve hasta el final".

Emily Ceco volvió a contratar a Roberto Castillo como su abogado

Así como recibió el apoyo de la pareja, tanto en lo emocional como en lo procesal, Emily también estuvo contenida por Wanda Nara, quien además de haber sido la conductora del reality, se mostró atenta y empática en lo personal mientras graba la segunda temporada: " Wanda Nara en su momento también me contactó, estuvimos hablando por teléfono . Compartimos abogado y me preguntó qué pensaba también de que se haga la segunda temporada de Love Is Blind".

La conductora, que atraviesa un presente laboral exitoso, no dudó en acercarse a Emily y mostrarle calidez humana más allá de las cámaras: "No tuvimos tanta relación en el programa aparte de los momentos puntuales que se vieron y aun así se puso en contacto y me habló súper bien. Cada tanto me escribe y me pregunta cómo sigo , si necesito algo, y me dice 'vos sabés los recursos que yo tengo, lo que necesites te puedo ayudar', le súper agradezco pero no acepto", contó Emily.

Mientras algunos creen que la nueva temporada podría incomodarla, Emily Ceco prefiere enfocarse en lo positivo. Se muestra feliz no solo porque es fanática del formato y lo espera como espectadora, sino también porque significa trabajo para camarógrafos, maquilladores y todo el equipo detrás de cámara, en tiempos difíciles tanto económica como políticamente en el país.