Absolvieron a Andrea del Boca en la causa por defraudación al Estado por la producción de "Mamá Corazón"

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) absolvió a la actriz Andrea del Boca en la causa que enfrentaba por supuesta defraudación al Estado a partir de la producción de la ficción "Mamá corazón", en la que estaba señalada como partícipe necesaria de administración fraudulenta. Un mes atrás, la Fiscalía había pedido tres años y medio de prisión, por la acusación en relación a los 36 millones de pesos que cobró para realizar la serie en 2015.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, que tomaron la decisión, también absolvieron al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los demás acusados, luego de escuchar las últimas palabras que brindaron al Tribunal. En el caso de Del Boca, realizó sólo una breve declaración: " No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles ".

Julio de Vido también fue absuelto.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización. Recién el pasado 21 de agosto fue que la fiscalía se expidió alrededor de la acusación que señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, había recibido 36 millones de pesos a través de una contratación directa, que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Horas antes de la sentencia, el abogado Juan Pablo Fioribello, uno de los encargados de la defensa de la actriz, aseguró que el juicio fue "muy esperado por todas las partes y por la sociedad también". Aunque en ese momento evitó dar más declaraciones por respeto al Tribunal y el trabajo de todas las partes.

El abogado Juan Pablo Fioribello.

Luego de la acusación de la fiscalía, sí había hecho declaraciones para analizar lo expuesto. "Obviamente, esto se trata de un tema de visiones y de con qué óptica se miren los hechos. A esta defensa no le cabe la más mínima duda de la inocencia de la Sra. del Boca en todo esto", había advertido ante la prensa.

"Lo que hay que explicar es que Andrea tenía un contrato por el que tenía que dar el contenido, pero la exhibición nunca dependió de ella. Eso dependía del Banco de contenido audiovisual que la contrató. Ella dio el contenido y cumplió con su parte contractual al 100%, por lo que no hay ningún tipo de irregularidad", explicó en aquel entonces". "Para el resto se pidieron penas mucho más altas porque la Sra. fiscal entendió que tienen otro grado de responsabilidad en el tema", agregó.