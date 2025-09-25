¿Sabrina Rojas hizo de las suyas en la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli estrenó Estamos de Paso, un programa de stream en el que juró ser el primero que se ríe de él y sus "desgracias". Y en el segundo programa ya parece haber cumplido su promesa al contar que se separó de Milett Figueroa.

La relación con la modelo peruana nació en las pistas del Bailando 2023: ella ingresó como un participante más y rápidamente conquistó al conductor. Sin embargo, dos años de noviazgo, viajes, convivencia y planes familiares llegaron a su fin.

La historia de amor de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin tras dos años de noviazgo

" Nos separamos con Milett, le mando un beso ", reveló Tinelli y dejó en completo shock a sus compañeros que quisieron saber los motivos: "Llegamos al final de una relación hermosa que duró dos años, le mando un beso gigante", agregó.

Si bien fue el propio empresario quien trajo el tema a la mesa, sus confesiones fueron las típicas frase armadas: "El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", expresó y continuó: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos", concluyó sin dar muchas explicaciones de por qué se separó.

La separación de Tinelli y Milett Figueroa tuvo repercusiones en redes sociales y las versiones sobre una tercera persona no tardaron en instalarse, tomando fuerza pocas horas después gracias a las declaraciones de Agus Rey, reconocido periodista de espectáculos argentino: "Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia", adelantó.

El periodista no tardó en revelar que se trataba de Sabrina Rojas, panelista de Estamos de Paso: "Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida ", señaló el trasfondo histórico entre ambos.

Sabrina Rojas señalada como la tercera en discordia en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En LAM también se metieron en el tema: "Y finalmente como veníamos anticipando, Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milet Figueroa", empezó Ángel De Brito y de fondo Yanina Latorre agregó: "Se quién es la próxima". Instantáneamente el conductor pronunció el nombre de Rojas y se tapó la cara.

Mientras las especulaciones giran en torno a un nuevo amorío entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas, lo cierto es que Milett es historia del pasado, y la modelo nunca logró ser integrada al clan Tinelli: durante el reality show de la familia se pudo ver como ninguno de los hijos del conductor la querían e incomodaba su presencia.