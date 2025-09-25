Daniela Celis habló sobre el gran sueño que le tocó perder: "Luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"

Desesperación, tristeza y angustia son los sentimientos que invaden la vida de Daniela Celis desde que el papá de sus hijas Thiago Medina tuviera un terrible accidente que lo dejó al borde la muerte.

La salud del ex Gran Hermano es casi una cuestión de minuto a minuto y desde hace 13 días cuando sucedió el accidente, su salud pende de un hilo. Su familia y amigos pero sobre todo Daniela piden cadenas de oración para la recuperación del papá de las gemelas Aimé y Laia.

Daniela Celis

Un nuevo día es un nuevo desafío para Daniela que antes que todo agradece mucho el amor de sus seguidores y de los seguidores de Thiago. En un posteo en su cuenta oficial de Instagram, abrió su corazón y expresó: "Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los porqué".

Hay que recordar que la carrera de Daniela como figura de los medios de comunicación -pero sobre todo el mundo del stream- venía creciendo a pasado agigantados y la propuesta para protagonizar el gran show de Patria y Familia en el Gran Rex era uno de sus deseos más profundos que quedó truncado por la situación que le toca atravesar.

El sentido posteo de Daniela Celis

"Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela", dijo Fefe Bongiorno, uno de los productores del show del stream en el que también debería haber participado Daniela.

Casi como una respuesta al amor que le enviaron, Celis replicó: "Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en EL GRAN REX un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", dijo en el mismo posteo.

Elenco de Patria y Familia

Claro que no se olvidó de agradecer a su fandom al mismo tiempo que confesó "paré mi vida, por ellas, por él" y en la misma línea, expresó: "¡Les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre!".

Sin embargo, lo que más conmovió del mensaje de Daniela: "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", terminó.

Daniela Celis y su familia con Thiago Medina

Al momento, la salud de Thiago es todo una incógnita y el último parte médico asi´lo refleja: ""En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado".

Thiago Medina ya fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. En la primera operación le sacaron el bazo y, en la segunda le intervienen la parte costal tras la fuerte conjunción aunque lo más comprometido que tiene el ex Gran Hermano son sus pulmones que están completamente afectados por el accidente que sufrió.