La China Suárez confirmó que Mauro Icardi no está preparado para ser padre: "No llegó a su máximo rendimiento"

Wanda Nara volvió a encender la mecha del drama mediático al afirmar, con la seguridad de quien tiene información exclusiva, que la China Suárez estaba embarazada de Mauro Icardi. Sin embargo, el supuesto bombazo informativo terminó siendo más humo que fuego.

La noticia salió del programa Puro Show, donde Wanda, recién llegada de Estados Unidos con su valija llena de polémicas, aseguró que la actriz estaba esperando un hijo con el futbolista. Sin embargo, Gustavo Méndez, periodista de Mujeres Argentinas, se encargó de desmentirlo.

La China Suárez y Mauro Icardi

"Le pregunté directamente a la China Suárez y me dijo: ' No estoy embarazada. Estamos en el mejor momento '", comentó Méndez, dejando claro que no había lugar para interpretaciones.

Pero eso no fue todo: el panelista también explicó por qué la pareja no tiene planes de ampliar la familia por ahora. Según él, Mauro Icardi está más enfocado en recuperar su nivel futbolístico tras una lesión que lo dejó fuera de juego por un largo tiempo.

Mauro Icardi y la China Suárez

"Está muy concentrado en volver a jugar la Champions League y renovar con el Galatasaray", agregó Méndez, como si el embarazo fuera un tema que se discute entre contratos y agregó: "¿Por qué no quieren tener hijos? Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera".

Por si quedaban dudas, Karina Iavícoli y Paula Varela, desde Intrusos, también hicieron su parte para enterrar el rumor: "Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. No es verdad. Miente en eso", afirmaron con contundencia.

¿Y Wanda? Bueno, parece que la empresaria y conductora sigue fiel a su estilo: lanzar declaraciones explosivas sin verificar demasiado. ¿Será que el afán por mantenerse en el centro de atención le jugó una mala pasada?

Wanda Nara sigue siendo la reina indiscutida del drama mediático... Es que ella juró y perjuró que el mismísimo Mauro Icardi le había dado la primicia sobre el embarazo de su su novia la China Suárez aunque para sorpresa de todos anda de eso pasará... por lo menos hasta ahora.