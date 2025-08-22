Tini Stoessel y su confesión más íntima: el deseo que cambiará su vida para siempre

En medio de los aplausos por el estreno de su nueva serie Quebranto, Tini Stoessel sorprendió con una revelación que promete reconfigurar su futuro: la cantante confesó sus ganas de convertirse en madre. La Triple T abrió su corazón y dejó entrever los sueños que construye junto a Rodrigo De Paul, el futbolista que conquistó su alma y con quien planea un futuro lleno de amor y nuevos comienzos.

"Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquitita. Me encantaría", respondió sin titubeos cuando Sofi Kotler le preguntón si se imaginaba siendo mamá. Sin embargo, lejos de idealizar ese rol, la artista reflexionó sobre los desafíos que implica dar ese gran paso: "Es difícil porque uno piensa muchas cosas... Idealizás cómo será, pero quizá te encuentra de una manera completamente distinta".

Tini Stoessel

Esta confesión llega en un momento especial para la pareja, que se reencontró tras meses de distancia. La reciente mudanza de De Paul a Miami, donde juega junto a Leo Messi en el Inter, parece haber traído estabilidad y nuevas oportunidades para soñar en grande.

Pero, para Tini, el corazón siempre está en Argentina: "Yo amo vivir acá. Me estoy haciendo mi primera casa y significa un montón para mí . Es mi país, mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia", aseguró emocionada.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Aunque el deseo de ser madre está cada vez más claro, la cantante prefiere mantener en reserva los detalles sobre otro asunto que ha generado rumores: una posible boda con De Paul.

Ante la pregunta sobre si hay planes de caminar vestida de blanco al altar, Tini optó por un perfil más reservado: "Estoy en un momento de mi vida en donde prefiero lo personal dejarlo para mí. Pero estoy muy feliz, muy contenta".

Tini Stoessel

Las palabras de la cantante alimentan las especulaciones sobre los próximos pasos en su relación con el futbolista. ¿Será que el sueño de ser madre y los rumores de casamiento están más cerca de lo que toda Argentina se imagina? Por ahora, Tini disfruta de un presente luminoso y lleno de proyectos, dejando que el tiempo ponga cada pieza en su lugar.

Lo que es seguro es que la amada Tini Stoessel está viviendo una etapa muy importante en su vida, marcada por la madurez y los grandes anhelos. Entre el brillo de los escenarios y la calidez de su hogar en Argentina, sigue escribiendo su historia, una que promete estar llena de amor, sorpresas y nuevos capítulos por descubrir junto a su amor, Rodrigo de Paul.