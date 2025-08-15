La Konga vuelve a Vélez y promete una noche caliente e imperdible: cuarteto del bueno

Que todos y todas las fanáticas del cuarteto se preparen porque el 13 de noviembre el Estadio Vélez se transformará en una pista de baile gigante. Sí, La Konga, la banda que no necesita presentación, vuelve a pisar la cancha con un show que promete ser más épico que el gol de Maradona a los ingleses. ¡Y todo en una única fecha!

Con más de 20 años de trayectoria, La Konga es sinónimo de la música más divertida del país, letras inolvidables y también de pura fiesta.

¿Quién no ha cantado "Te Mentiría" a todo pulmón mientras intentaba convencer a sus amigos de que no estaba llorando por su ex? Esta banda es la banda sonora de las vidas de cientos de miles de fanáticos y ahora está de vuelta para recordarle a toda la Argentina por qué son los reyes indiscutidos del cuarteto.

Pero ojo, porque esta vez vienen recargados. Después de romperla con cinco shows agotados en el Movistar Arena y de llevar el cuarteto ¡hasta Japón!, La Konga vuelve con una puesta en escena inédita que promete dejar a todos boquiabiertos.

¡Atención con las entradas! La preventa BBVA arranca el miércoles 13 de agosto a las 13 hs en seis cuotas sin interés. La venta general será el jueves 14 de agosto y también incluye el beneficio de las cuotas. Así que no hay excusas: ¡cuidado que se agotan!

En plataformas digitales, La Konga sigue rompiéndola: 75,5 millones de reproducciones en YouTube solo en el último mes. Además lograron un disco de oro por Fama Diabla, junto a Emanero y David Bisbal.

Así las cosas, el 13 de noviembre los cuarteteros tienen tienen una cita con La Konga, una de las bandas más convocante de Argentina. Vélez será el epicentro de la fiesta cuartetera más grande del país, y nadie puede faltar.